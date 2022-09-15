https://ukraina.ru/20220915/1038779517.html

Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС

Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС - 15.09.2022 Украина.ру

Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС

После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа

2022-09-15T19:30

2022-09-15T19:30

2022-09-15T19:30

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обстрелы

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Он назвал обстрелы АЭС и её окрестностей, которые регулярно производили ВСУ, "абсолютно безумной артиллерийской вакханалией".Карчаа отметил очень тяжёлую ситуацию, сложилась на Запорожской ТЭС, расположенной неподалёку от АЭС.Касаясь регулярно выходящих отчётов МАГАТЭ о постепенном восстановлении инфраструктуры АЭС, специалист "Росэнергоатома" указал, что сотрудники АЭС, осуществляющие ремонтные работы, идут на серьёзный риск.По его словам, сейчас обстрелы района ЗАЭС прекратились, однако расположенные на другом берегу Днепра ВСУ могут в любой момент начать опять наносить артиллерийские удары.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220911/1038622800.html

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новости, запорожская аэс, росатом, всу, днепр (река), обстрелы