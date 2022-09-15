Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038779517.html
Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС
Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС - 15.09.2022 Украина.ру
Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС
После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
2022-09-15T19:30
2022-09-15T19:30
новости
запорожская аэс
росатом
всу
днепр (река)
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2bf3c3ec6758ea9436728fe59efd4ac9.jpg
Он назвал обстрелы АЭС и её окрестностей, которые регулярно производили ВСУ, "абсолютно безумной артиллерийской вакханалией".Карчаа отметил очень тяжёлую ситуацию, сложилась на Запорожской ТЭС, расположенной неподалёку от АЭС.Касаясь регулярно выходящих отчётов МАГАТЭ о постепенном восстановлении инфраструктуры АЭС, специалист "Росэнергоатома" указал, что сотрудники АЭС, осуществляющие ремонтные работы, идут на серьёзный риск.По его словам, сейчас обстрелы района ЗАЭС прекратились, однако расположенные на другом берегу Днепра ВСУ могут в любой момент начать опять наносить артиллерийские удары.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220911/1038622800.html
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0af161a388949e96822a8fccb0dcf06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, росатом, всу, днепр (река), обстрелы
Новости, Запорожская АЭС, Росатом, ВСУ, Днепр (река), обстрелы

Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС

19:30 15.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
Он назвал обстрелы АЭС и её окрестностей, которые регулярно производили ВСУ, "абсолютно безумной артиллерийской вакханалией".
Карчаа отметил очень тяжёлую ситуацию, сложилась на Запорожской ТЭС, расположенной неподалёку от АЭС.

Они (ВСУ – Ред.) там разбили все, что можно было разбить, и уничтожили, все, что можно было уничтожить

Касаясь регулярно выходящих отчётов МАГАТЭ о постепенном восстановлении инфраструктуры АЭС, специалист "Росэнергоатома" указал, что сотрудники АЭС, осуществляющие ремонтные работы, идут на серьёзный риск.
По его словам, сейчас обстрелы района ЗАЭС прекратились, однако расположенные на другом берегу Днепра ВСУ могут в любой момент начать опять наносить артиллерийские удары.

"Опасность сохраняется. Расслабляться абсолютно точно нельзя", - считает Карчаа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 14:33
Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭСУкраинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании
 
НовостиЗапорожская АЭСРосатомВСУДнепр (река)обстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС
19:00Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября
18:30Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов
17:42ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
17:32Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
17:32"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
17:23Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро
16:56Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
16:23Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября
16:23Пасечник заявил, что ВСУ подошли к границам ЛНР, но паниковать не стоит
16:08Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
16:06Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. Видео
16:00Мощная радиационная авария, обстрел колонии, взрывы в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 15 сентября
15:56Василий Колташов о странностях энергополитики Украины: Предлагать Европе то, чего самим не хватает
15:48ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто
15:44Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
15:35Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
15:29Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах
15:27Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
15:14Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ
Лента новостейМолния