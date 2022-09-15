Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро - 15.09.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро
Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро - 15.09.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро
Вряд ли страны-участники ШОС заинтересованы в переходе на единую валюту. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
2022-09-15T17:23
2022-09-15T17:23
новости
депутат
шос
экономика
евро
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Он сказал, что в нынешних обстоятельствах странам ШОС достаточно будет перехода на механизм развития расчётов в национальных валютах и, в перспективе, общих расчётных центров на основании корзины валют.Он добавил, что процесс внедрения такой единицы для взаиморасчётов будет зависеть от того, насколько активно будет происходить интеграция экономик стран ШОС. Он отметил, что пока этот процесс оставляет желать лучшего.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037746011.html
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новости, депутат, шос, экономика, евро
Новости, депутат, ШОС, экономика, Евро

Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро

17:23 15.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Вряд ли страны-участники ШОС заинтересованы в переходе на единую валюту. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
Он сказал, что в нынешних обстоятельствах странам ШОС достаточно будет перехода на механизм развития расчётов в национальных валютах и, в перспективе, общих расчётных центров на основании корзины валют.

Поэтому я думаю, что на этом основании может возникнуть новая актуальная расчетная единица на основе динамичной корзины валют, которые будут более широко использоваться в рамках ШОС

П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Сергей Гаврилов
Координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР
Он добавил, что процесс внедрения такой единицы для взаиморасчётов будет зависеть от того, насколько активно будет происходить интеграция экономик стран ШОС. Он отметил, что пока этот процесс оставляет желать лучшего.
Узбекистан Самарканд
18 августа, 05:15
Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОСУзбекистан саммит ШОС рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести стране, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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