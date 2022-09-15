https://ukraina.ru/20220915/1038777239.html

Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро

Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро - 15.09.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро

Вряд ли страны-участники ШОС заинтересованы в переходе на единую валюту. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов

2022-09-15T17:23

2022-09-15T17:23

2022-09-15T17:23

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Он сказал, что в нынешних обстоятельствах странам ШОС достаточно будет перехода на механизм развития расчётов в национальных валютах и, в перспективе, общих расчётных центров на основании корзины валют.Он добавил, что процесс внедрения такой единицы для взаиморасчётов будет зависеть от того, насколько активно будет происходить интеграция экономик стран ШОС. Он отметил, что пока этот процесс оставляет желать лучшего.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037746011.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутат, шос, экономика, евро