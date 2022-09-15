Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро
Вряд ли страны-участники ШОС заинтересованы в переходе на единую валюту. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
Он сказал, что в нынешних обстоятельствах странам ШОС достаточно будет перехода на механизм развития расчётов в национальных валютах и, в перспективе, общих расчётных центров на основании корзины валют.
Поэтому я думаю, что на этом основании может возникнуть новая актуальная расчетная единица на основе динамичной корзины валют, которые будут более широко использоваться в рамках ШОС
Он добавил, что процесс внедрения такой единицы для взаиморасчётов будет зависеть от того, насколько активно будет происходить интеграция экономик стран ШОС. Он отметил, что пока этот процесс оставляет желать лучшего.
18 августа, 05:15Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОСУзбекистан саммит ШОС рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести стране, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
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