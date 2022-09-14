"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
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"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов озвучил в интервью Украина.ру данные западные СМИ о потерях ВСУ во время атаки на харьковском направлении: тысячи убитых и раненых
2022-09-14T17:45
2022-09-14T17:45
новости
украина
спецоперация
всу
командование
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Киевский режим утверждает, что ему якобы удалось обмануть российское командование, отмечает Кнутов. Тем временем украинские пропагандисты громогласно заявляют, что атака украинской армии на Херсонском направлении была лишь отвлекающим маневром.Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ, подчеркивает военный эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038684217.html
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новости, украина, спецоперация, всу, командование
Новости, Украина, Спецоперация, ВСУ, командование

"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ

17:45 14.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов озвучил в интервью Украина.ру данные западные СМИ о потерях ВСУ во время атаки на харьковском направлении: тысячи убитых и раненых
Киевский режим утверждает, что ему якобы удалось обмануть российское командование, отмечает Кнутов. Тем временем украинские пропагандисты громогласно заявляют, что атака украинской армии на Херсонском направлении была лишь отвлекающим маневром.
Если это действительно так, то возникает резонный вопрос о бесчеловечном отношении президента Зеленского и его военного руководства к украинским военнослужащим.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ, подчеркивает военный эксперт.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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17:56Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
17:48"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
17:45"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
17:33"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
17:30Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине
17:09Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
16:46"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
16:02Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
15:59ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети
15:56Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании
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14:32Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
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14:21Идет обстрел Белгородской области – СМИ
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