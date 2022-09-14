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"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов озвучил в интервью Украина.ру данные западные СМИ о потерях ВСУ во время атаки на харьковском направлении: тысячи убитых и раненых
2022-09-14T17:45
2022-09-14T17:45
2022-09-14T17:45
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спецоперация
всу
командование
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Киевский режим утверждает, что ему якобы удалось обмануть российское командование, отмечает Кнутов. Тем временем украинские пропагандисты громогласно заявляют, что атака украинской армии на Херсонском направлении была лишь отвлекающим маневром.Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ, подчеркивает военный эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038684217.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, всу, командование
Новости, Украина, Спецоперация, ВСУ, командование
"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов озвучил в интервью Украина.ру данные западные СМИ о потерях ВСУ во время атаки на харьковском направлении: тысячи убитых и раненых
Киевский режим утверждает, что ему якобы удалось обмануть российское командование, отмечает Кнутов. Тем временем украинские пропагандисты громогласно заявляют, что атака украинской армии на Херсонском направлении была лишь отвлекающим маневром.
Если это действительно так, то возникает резонный вопрос о бесчеловечном отношении президента Зеленского и его военного руководства к украинским военнослужащим.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ, подчеркивает военный эксперт.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте
на сайте Украина.ру.