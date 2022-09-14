https://ukraina.ru/20220914/1038736344.html

"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ

"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру

"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов озвучил в интервью Украина.ру данные западные СМИ о потерях ВСУ во время атаки на харьковском направлении: тысячи убитых и раненых

2022-09-14T17:45

2022-09-14T17:45

2022-09-14T17:45

новости

украина

спецоперация

всу

командование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/73/1034307309_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a72d402d9e8a1e6e532b15ea7b5c2093.jpg

Киевский режим утверждает, что ему якобы удалось обмануть российское командование, отмечает Кнутов. Тем временем украинские пропагандисты громогласно заявляют, что атака украинской армии на Херсонском направлении была лишь отвлекающим маневром.Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ, подчеркивает военный эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038684217.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, всу, командование