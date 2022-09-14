https://ukraina.ru/20220914/1038726994.html

Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении

Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил в интервью Украина.ру, что ВСУ долго готовились к проведению наступательной операции: численность армии была доведена до 1 млн человек, призывали даже женщин

2022-09-14T14:23

2022-09-14T14:23

2022-09-14T14:23

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По его словам, на харьковском направлении ВФУ смогли скрытно сосредоточить до 30 тысяч военнослужащих, которых разместили непосредственно в самом областном центре и в различных населенных пунктах. При этом солдаты и офицеры расквартировывались в жилых домах. В гражданских постройках и общественных зданиях была спрятана боевая техника, отмечает Кнутов.Зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М1" и огромное количество ПЗРК свели к минимуму действия фронтовой авиации. Авиация ВКС России с больших высот не могла точно поражать военные объекты. Ее удары привели бы к большим потерям среди гражданского населения, добавил Кнутов.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038675785.html

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2022

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новости, украина, спецоперация, вкс, россия, киев, юрий кнутов, харьковская область