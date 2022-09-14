Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил в интервью Украина.ру, что ВСУ долго готовились к проведению наступательной операции: численность армии была доведена до 1 млн человек, призывали даже женщин
2022-09-14T14:23
2022-09-14T14:23
новости
украина
спецоперация
вкс
россия
киев
юрий кнутов
харьковская область
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По его словам, на харьковском направлении ВФУ смогли скрытно сосредоточить до 30 тысяч военнослужащих, которых разместили непосредственно в самом областном центре и в различных населенных пунктах. При этом солдаты и офицеры расквартировывались в жилых домах. В гражданских постройках и общественных зданиях была спрятана боевая техника, отмечает Кнутов.Зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М1" и огромное количество ПЗРК свели к минимуму действия фронтовой авиации. Авиация ВКС России с больших высот не могла точно поражать военные объекты. Ее удары привели бы к большим потерям среди гражданского населения, добавил Кнутов.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, спецоперация, вкс, россия, киев, юрий кнутов, харьковская область
Новости, Украина, Спецоперация, ВКС, Россия, Киев, Юрий Кнутов, Харьковская область

Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении

14:23 14.09.2022
 
© infosmi.netЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© infosmi.net
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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил в интервью Украина.ру, что ВСУ долго готовились к проведению наступательной операции: численность армии была доведена до 1 млн человек, призывали даже женщин
По его словам, на харьковском направлении ВФУ смогли скрытно сосредоточить до 30 тысяч военнослужащих, которых разместили непосредственно в самом областном центре и в различных населенных пунктах.
При этом солдаты и офицеры расквартировывались в жилых домах. В гражданских постройках и общественных зданиях была спрятана боевая техника, отмечает Кнутов.
Неоднократно применяемая ВСУ тактика живого щита не позволила ВКС России нанести удары по занимаемым украинскими военными жилым кварталам. Усложняло задачу наличие у противника средств ПВО.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М1" и огромное количество ПЗРК свели к минимуму действия фронтовой авиации. Авиация ВКС России с больших высот не могла точно поражать военные объекты. Ее удары привели бы к большим потерям среди гражданского населения, добавил Кнутов.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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