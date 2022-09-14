https://ukraina.ru/20220914/1038726994.html
Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил в интервью Украина.ру, что ВСУ долго готовились к проведению наступательной операции: численность армии была доведена до 1 млн человек, призывали даже женщин
2022-09-14T14:23
2022-09-14T14:23
2022-09-14T14:23
новости
украина
спецоперация
вкс
россия
киев
юрий кнутов
харьковская область
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По его словам, на харьковском направлении ВФУ смогли скрытно сосредоточить до 30 тысяч военнослужащих, которых разместили непосредственно в самом областном центре и в различных населенных пунктах. При этом солдаты и офицеры расквартировывались в жилых домах. В гражданских постройках и общественных зданиях была спрятана боевая техника, отмечает Кнутов.Зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М1" и огромное количество ПЗРК свели к минимуму действия фронтовой авиации. Авиация ВКС России с больших высот не могла точно поражать военные объекты. Ее удары привели бы к большим потерям среди гражданского населения, добавил Кнутов.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038675785.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, вкс, россия, киев, юрий кнутов, харьковская область
Новости, Украина, Спецоперация, ВКС, Россия, Киев, Юрий Кнутов, Харьковская область
Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил в интервью Украина.ру, что ВСУ долго готовились к проведению наступательной операции: численность армии была доведена до 1 млн человек, призывали даже женщин
По его словам, на харьковском направлении ВФУ смогли скрытно сосредоточить до 30 тысяч военнослужащих, которых разместили непосредственно в самом областном центре и в различных населенных пунктах.
При этом солдаты и офицеры расквартировывались в жилых домах. В гражданских постройках и общественных зданиях была спрятана боевая техника, отмечает Кнутов.
Неоднократно применяемая ВСУ тактика живого щита не позволила ВКС России нанести удары по занимаемым украинскими военными жилым кварталам. Усложняло задачу наличие у противника средств ПВО.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М1" и огромное количество ПЗРК свели к минимуму действия фронтовой авиации. Авиация ВКС России с больших высот не могла точно поражать военные объекты. Ее удары привели бы к большим потерям среди гражданского населения, добавил Кнутов.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.