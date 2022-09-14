https://ukraina.ru/20220914/1038720196.html

Бои под Артёмовском, опровержение Пескова. Главное на Украине на 12:00 14 сентября

Бои под Артёмовском, опровержение Пескова. Главное на Украине на 12:00 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру

Бои под Артёмовском, опровержение Пескова. Главное на Украине на 12:00 14 сентября

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T12:00

2022-09-14T12:00

2022-09-14T13:33

эксклюзив

лнр

обстрелы

артёмовск (бахмут)

днепр (река)

вертолеты

днр

николаев

песков

дмитрий козак

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Продвижение к югу от Артёмовска. Инсинуации американского военного. Опровержение Пескова.Министерство обороны России показало видео поражения речного десанта ВСУ огнём боевых вертолётов Ка-52. Как сообщило военное ведомство, группа вертолётов во время планового боевого вылета получила приказ не допустить переброску подразделений сил специальных операций ВСУ через Днепр в районе Запорожской АЭС.В процессе подлёта в район поиска экипаж обнаружил баржу противника на расстоянии 15 км, после чего по ней были выпущены две управляемые ракеты «Вихрь». Судно было поражено, и это не позволило ВСУ осуществить высадку на левом берегу Днепра, целью которой была попытка захвата Запорожской АЭС, говорится в сообщении Минобороны.Тем временем народная милиция ДНР сообщила об освобождении двух небольших населённых пунктов к югу от Артёмовска и к северу от Горловки.Оба посёлка находятся к западу от недавно освобождённого села Кодема. Через Николаевку 2-ю также проходит трасса, ведущая из Дзержинска (Торецка) в Артёмовск.Ходжес замахнулся на КрымБывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что у армии киевского режима «есть потенциал» для того, чтобы подойти вплотную к Крыму и разместить «ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций» на полуострове. Об этом он рассказал в интервью американскому русскоязычному каналу RTVI.Ранее в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань упомянул Ходжеса среди отставных американских военных, наиболее активно выступающих с призывами к оказанию военной помощи киевскому режиму и обосновывающих эти призывы клеветническими русофобскими заявлениями.Обстрелы ДонбассаУтром обстрелу ВСУ подвергся расположенный в ЛНР райцентр Перевальск. По сообщению Народной милиции республики, обстрел вёлся с применением РСЗО HIMARS американского производства, один из снарядов попал в здание местного колледжа.В ДНР обстрелу подвергаются Горловка, Докучаевск, Светлодарск, Дебальцево и Куйбышевский район Донецка.Губернатор находящейся под контролем киевского режима Николаевской области Виталий Ким предупредил жителей города об опасности обстрелов объектов теплоснабжения и энергетики и попросил не приближаться к ним.Ранее в интервью Украина.ру директор музея войск ПВО Юрий Кнутов расценил удары по энергетическим объектам востока Украины как ответ на обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС. Он также рассказал о других результатах, которые, по его мнению, оправдывали удары по энергетическим объектам.По мнению эксперта, необходимо продолжить подобные действия и распространить их на центральную часть Украины.Reuters опубликовало опровержение ПесковаАгентство Reuters опубликовало ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором он назвал совершенно неверными утверждения о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине якобы обеспечил согласие Киева на требование РФ не вступать в НАТО, но эта договоренность была отвергнута российским лидером Владимиром Путиным.Агентство ссылалось на свои источники, согласно которым Козак якобы добился согласия Киева на требование Москвы через несколько дней после начала российской спецоперации.Reuters также сообщило, что не смогло подтвердить из своих украинских источников информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский или другие руководители киевского режима согласились на отказ от вступления страны в западный военный блок.Добрались до ВладивостокаТем временем ФСБ сообщила об аресте жителя Владивостока по обвинению в государственной измене. По данным ведомства, он собирал данные о военных объектах Приморья и передавал их представителям киевского режима. В российской спецслужбе уточнили, что задержанный «прекрасно осознавал», что передаваемые им сведения могут быть использованы против безопасности России.А в Росавиации сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России. По данным ведомства, они ограничиваются до 22 сентября.Мера касается аэропортов городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Впервые ограничения были введены после начала российской спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20220418/1033788974.html

https://ukraina.ru/20220412/1033750947.html

днепр (река)

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, лнр, обстрелы, артёмовск (бахмут), днепр (река), вертолеты, днр, николаев, песков, дмитрий козак