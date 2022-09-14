https://ukraina.ru/20220914/1038709523.html

Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября

Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру

Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T09:03

2022-09-14T09:03

2022-09-14T09:55

эксклюзив

юнисеф

харьковская область

артемовск

александр бастрыкин

миротворец

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обстрелы

горловка

белгородская область

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Киевские власти объявили о восстановлении электроснабжения в Харьковской области. Призыв России к ЮНИСЕФ. ВСУ обстреливают Донбасс, РФ и Украину.Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко вечером 13 сентября написал в своём Telegram-канале, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено на 100%.Бои в АртёмовскеРоссийские подразделения закрепилась в промзоне Артёмовска (Бахмута) и продолжают продвижение вглубь города. Об этом сообщило накануне РИА «Новости» со ссылкой на одного из бойцов.Ранее в интервью Украина.ру Рожин, рассказывая о важности населённого пункта Кодема, указал, что он является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артёмовск с юго-востока.Минобороны РФ объявило о взятии Кодемы 7 сентября.Поручение БастрыкинаПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым возбудить уголовное дело «по факту угроз в адрес пророссийски настроенных мирных жителей в Харьковской области».В Telegram-канале организации указывается, что данное поручение было отдано после публикации в сети видео, в котором «один из украинских националистов в нецензурной форме заявляет о предстоящей расправе над мирным населением региона».Между тем глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев 12 сентября заявил, что получил от бежавших из перешедших под контроль ВСУ населённых пунктов местных жителей информацию о том, что военные киевского режима и иностранные наёмники «расстреливают людей и всё это снимают на камеру».Призыв к ЮнисефРоссия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН.В комментарии указывается, что в настоящий момент на сайте размещена личная информация как минимум 327 детей, «что создает прямую угрозу их жизни и безопасности».«Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт содержит открытую базу личных данных неугодных киевскому режиму людей со всего мира (в том числе работающих в Донбассе иностранных журналистов и даже политических деятелей западных стран, выступивших с критикой режима), собранную, зачастую, нелегальным путём и опубликованную без их согласия. Данные включают адреса проживания и другую информацию, а также информацию о родственниках многих из упомянутых на сайте лиц.Работа сайта продолжается все эти годы, несмотря на звучавшие в разное время критику и призывы к его закрытию со стороны международных организаций (Мониторинговой комиссии ООН по правам человека, организации «Репортёры без границ»), министерства иностранных дел Германии и уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.21 июля несовершеннолетняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, внесённая на скандальный сайт, рассказала журналистам, что обращалась к ЮНИСЕФ с просьбой поспособствовать удалению её личных данных и данных других детей из базы данных «Миротворца». По её словам, представители Детского фонда ООН обещали с ней встретиться, но всё ещё не сделали этого.Ранее в интервью Украина.ру Савенкова рассказала, что после внесения в базу данных сайта ей и её брату пришлось сменить школу и перейти на дистанционное обучение.Обстрелы Донбасса, РФ и Запорожской областиВечером 13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле со стороны Украины села Шелаево, расположенного неподалёку от райцентра Валуйки.Область периодически подвергается атакам со стороны ВСУ. Самые тяжёлые последствия вызвал обстрел Белгорода ракетами «Точка-У», произошедший 3 июля, когда погибли 5 человек. Шелаево было обстреляно впервые.Сегодня ВСУ обстреляли расположенный к северу от Горловки посёлок Гольмовский (ДНР), в результате погибли 4 мирных жителя и ещё 1 человек получил ранение, сообщил штаб территориальной обороны республики.Тем временем Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил, что за 12 дней сентября область подверглась обстрелам 26 раз. Во время каждого из обстрелов производилось от 10 до 20 выстрелов, уточнил он.

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https://ukraina.ru/20220821/1037912845.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, юнисеф, харьковская область, артемовск, александр бастрыкин, миротворец, владимир рогов, обстрелы, горловка, белгородская область, губернатор