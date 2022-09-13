В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038677075.html
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину - 13.09.2022 Украина.ру
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину
Директор по качеству одного из российских авиазаводов арестован в Подмосковье за госизмену, сообщает 13 сентября ЦОС ФСБ
2022-09-13T10:24
2022-09-13T10:33
новости
фсб
измена
госизмена
завод
одесса
подмосковье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038677760_6:0:1339:750_1920x0_80_0_0_c90f8c45c7d7f34157225ac179e6e504.jpg.webp
Известно, что гражданин Украины является сотрудником Одесского авиационного завода.Сообщается, что на сотрудника завода заведено уголовное дело по статье о госизмене (статья 275 УК РФ), следственные действия продолжаются.В данный момент мужчина заключен под стражу. Ему грозит срок лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038677760_197:0:1197:750_1920x0_80_0_0_5ef2f5b18597934289f56358ad7a5ea0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, измена, госизмена, завод, одесса, подмосковье
Новости, ФСБ, измена, госизмена, завод, Одесса, Подмосковье

В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину

10:24 13.09.2022 (обновлено: 10:33 13.09.2022)
 
© скриншот видео ФСБ РФ
© скриншот видео ФСБ РФ
Читать в
Директор по качеству одного из российских авиазаводов арестован в Подмосковье за госизмену, сообщает 13 сентября ЦОС ФСБ
Житель Подмосковья, имея допуск к технической документации с грифом совершенно секретно, снял на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины.
Известно, что гражданин Украины является сотрудником Одесского авиационного завода.
Сообщается, что на сотрудника завода заведено уголовное дело по статье о госизмене (статья 275 УК РФ), следственные действия продолжаются.
В данный момент мужчина заключен под стражу. Ему грозит срок лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
Вчера, 09:24
ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и КрымаФедеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму. Об этом 12 сентября сообщили в Центре общественных связей спецслужбы
 
НовостиФСБизменагосизменазаводОдессаПодмосковье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти
12:50Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом
12:50Кто платит, тот и заказывает Бучу. Как Зеленский и его режим готовят новые провокации на Харьковщине
12:14Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона
12:01Глава МИД Украины сделал заявление о территориальных посягательствах Киева
12:00Обстрелы Донбасса, бои под Святогорском, фейк про учителей. Главное на Украине на 12:00 13 сентября
12:00"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам
11:21ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью
11:21"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения
11:07Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов
11:07СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения
10:49Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома"
10:42Российских учителей в Харьковской области не было – власти
10:24В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину
09:52В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
09:38В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
09:37Харьковская область снова осталась без света
09:33В Харькове остановили метро
09:29Всё только начинается. Что на самом деле произошло в результате российских ударов по энергетике Украины
09:20"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газ
Лента новостейМолния