https://ukraina.ru/20220913/1038677075.html

В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину

В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину - 13.09.2022 Украина.ру

В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину

Директор по качеству одного из российских авиазаводов арестован в Подмосковье за госизмену, сообщает 13 сентября ЦОС ФСБ

2022-09-13T10:24

2022-09-13T10:24

2022-09-13T10:33

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Известно, что гражданин Украины является сотрудником Одесского авиационного завода.Сообщается, что на сотрудника завода заведено уголовное дело по статье о госизмене (статья 275 УК РФ), следственные действия продолжаются.В данный момент мужчина заключен под стражу. Ему грозит срок лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html

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новости, фсб, измена, госизмена, завод, одесса, подмосковье