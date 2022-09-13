https://ukraina.ru/20220913/1038677075.html
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину - 13.09.2022 Украина.ру
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину
Директор по качеству одного из российских авиазаводов арестован в Подмосковье за госизмену, сообщает 13 сентября ЦОС ФСБ
2022-09-13T10:24
2022-09-13T10:24
2022-09-13T10:33
новости
фсб
измена
госизмена
завод
одесса
подмосковье
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Известно, что гражданин Украины является сотрудником Одесского авиационного завода.Сообщается, что на сотрудника завода заведено уголовное дело по статье о госизмене (статья 275 УК РФ), следственные действия продолжаются.В данный момент мужчина заключен под стражу. Ему грозит срок лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, измена, госизмена, завод, одесса, подмосковье
Новости, ФСБ, измена, госизмена, завод, Одесса, Подмосковье
В Подмосковье арестован сотрудник авиазавода, передававший данные на Украину
10:24 13.09.2022 (обновлено: 10:33 13.09.2022)
Директор по качеству одного из российских авиазаводов арестован в Подмосковье за госизмену, сообщает 13 сентября ЦОС ФСБ