"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому - 12.09.2022 Украина.ру
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"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому
"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому - 12.09.2022 Украина.ру
"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому
Москва требует тотальной капитуляции киевского режима на условиях России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-12T10:55
2022-09-12T10:55
новости
медведев
капитуляция
владимир зеленский
украина
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Владимир Зеленский ранее в очередной раз заявил, что отказывается вести переговоры с Россией. В интервью американским журналистам он сказал, что не говорит "с теми, кто ставит ультиматумы". Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.
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новости, медведев, капитуляция, владимир зеленский, украина
Новости, Медведев, капитуляция, Владимир Зеленский, Украина

"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому

10:55 12.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкИнтервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам
Интервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Москва требует тотальной капитуляции киевского режима на условиях России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 сентября в своем Telegram-канале
Владимир Зеленский ранее в очередной раз заявил, что отказывается вести переговоры с Россией. В интервью американским журналистам он сказал, что не говорит "с теми, кто ставит ультиматумы".

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - ответил Медведев.

Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове.
На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 13:55
"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликтаУкраинский конфликт может закончиться двумя вариантами: достижением целей СВО и военным переворотом в Киеве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале
 
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