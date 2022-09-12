https://ukraina.ru/20220912/1038635738.html

"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому

"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому - 12.09.2022 Украина.ру

"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому

Москва требует тотальной капитуляции киевского режима на условиях России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 сентября в своем Telegram-канале

2022-09-12T10:55

2022-09-12T10:55

2022-09-12T10:55

новости

медведев

капитуляция

владимир зеленский

украина

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Владимир Зеленский ранее в очередной раз заявил, что отказывается вести переговоры с Россией. В интервью американским журналистам он сказал, что не говорит "с теми, кто ставит ультиматумы". Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.

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2022

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новости, медведев, капитуляция, владимир зеленский, украина