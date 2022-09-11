https://ukraina.ru/20220911/1038609361.html

Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий

Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий - 11.09.2022 Украина.ру

Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий

Публицист, депутат, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько личное оружие для самообороны помогло бы снизить факторы риска на освобожденных территориях и в Донбассе

2022-09-11T06:00

2022-09-11T06:00

2022-09-11T06:00

анатолий вассерман

новости

эксперт

оружие

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"Боюсь, что возможности тут сравнительно невелики. Во-первых, есть такие угрозы, от которых личное оружие вряд ли спасает – это, в первую очередь, диверсионная деятельность. Согласитесь, что пистолет от мины не спасет. Кроме того, даже в тех случаях, когда на вас просто нападают физически, для того, чтобы отстреляться, надо иметь соответствующий набор навыков - не буду перечислять, у меня на сей счет было немало публикаций. И эти навыки надо приобретать отдельным обучением", - сказал публицист.Он напомнил, что вопреки расхожим легендам, человек не рождается с навыками быстрого прицеливания и точной стрельбы, это все "дело наживное, и накапливается долгим опытом".Он рассказал также, что в США, где оружие для самообороны является "предметом всенародного культа", задачи обучения самообороне берет на себя Национальная винтовочная ассоциация.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анатолий вассерман, новости, эксперт, оружие