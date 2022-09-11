https://ukraina.ru/20220911/1038609361.html
Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий - 11.09.2022 Украина.ру
Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
Публицист, депутат, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько личное оружие для самообороны помогло бы снизить факторы риска на освобожденных территориях и в Донбассе
2022-09-11T06:00
2022-09-11T06:00
2022-09-11T06:00
анатолий вассерман
новости
эксперт
оружие
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"Боюсь, что возможности тут сравнительно невелики. Во-первых, есть такие угрозы, от которых личное оружие вряд ли спасает – это, в первую очередь, диверсионная деятельность. Согласитесь, что пистолет от мины не спасет. Кроме того, даже в тех случаях, когда на вас просто нападают физически, для того, чтобы отстреляться, надо иметь соответствующий набор навыков - не буду перечислять, у меня на сей счет было немало публикаций. И эти навыки надо приобретать отдельным обучением", - сказал публицист.Он напомнил, что вопреки расхожим легендам, человек не рождается с навыками быстрого прицеливания и точной стрельбы, это все "дело наживное, и накапливается долгим опытом".Он рассказал также, что в США, где оружие для самообороны является "предметом всенародного культа", задачи обучения самообороне берет на себя Национальная винтовочная ассоциация.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анатолий вассерман, новости, эксперт, оружие
Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
Публицист, депутат, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько личное оружие для самообороны помогло бы снизить факторы риска на освобожденных территориях и в Донбассе
"Боюсь, что возможности тут сравнительно невелики. Во-первых, есть такие угрозы, от которых личное оружие вряд ли спасает – это, в первую очередь, диверсионная деятельность. Согласитесь, что пистолет от мины не спасет. Кроме того, даже в тех случаях, когда на вас просто нападают физически, для того, чтобы отстреляться, надо иметь соответствующий набор навыков - не буду перечислять, у меня на сей счет было немало публикаций. И эти навыки надо приобретать отдельным обучением", - сказал публицист.
Он напомнил, что вопреки расхожим легендам, человек не рождается с навыками быстрого прицеливания и точной стрельбы, это все "дело наживное, и накапливается долгим опытом".
Он рассказал также, что в США, где оружие для самообороны является "предметом всенародного культа", задачи обучения самообороне берет на себя Национальная винтовочная ассоциация.
"Занимается она (ассоциация – ред.) с людьми с раннего детства. Поэтому там действительно создается иллюзия, что стрелять умеют от рождения. Это колоссальный объем работы. Я, когда говорю о необходимости оружия самообороны, постоянно подчеркиваю, что ключевая часть проблемы тут именно - массированное обучение", - отметил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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