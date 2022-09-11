Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий - 11.09.2022 Украина.ру
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Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий - 11.09.2022 Украина.ру
Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
Публицист, депутат, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько личное оружие для самообороны помогло бы снизить факторы риска на освобожденных территориях и в Донбассе
2022-09-11T06:00
2022-09-11T06:00
анатолий вассерман
новости
эксперт
оружие
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"Боюсь, что возможности тут сравнительно невелики. Во-первых, есть такие угрозы, от которых личное оружие вряд ли спасает – это, в первую очередь, диверсионная деятельность. Согласитесь, что пистолет от мины не спасет. Кроме того, даже в тех случаях, когда на вас просто нападают физически, для того, чтобы отстреляться, надо иметь соответствующий набор навыков - не буду перечислять, у меня на сей счет было немало публикаций. И эти навыки надо приобретать отдельным обучением", - сказал публицист.Он напомнил, что вопреки расхожим легендам, человек не рождается с навыками быстрого прицеливания и точной стрельбы, это все "дело наживное, и накапливается долгим опытом".Он рассказал также, что в США, где оружие для самообороны является "предметом всенародного культа", задачи обучения самообороне берет на себя Национальная винтовочная ассоциация.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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анатолий вассерман, новости, эксперт, оружие
Анатолий Вассерман, Новости, эксперт, оружие

Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий

06:00 11.09.2022
 
© CC0, PixabayПистолет
Пистолет
© CC0, Pixabay
Читать в
Публицист, депутат, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько личное оружие для самообороны помогло бы снизить факторы риска на освобожденных территориях и в Донбассе
"Боюсь, что возможности тут сравнительно невелики. Во-первых, есть такие угрозы, от которых личное оружие вряд ли спасает – это, в первую очередь, диверсионная деятельность. Согласитесь, что пистолет от мины не спасет. Кроме того, даже в тех случаях, когда на вас просто нападают физически, для того, чтобы отстреляться, надо иметь соответствующий набор навыков - не буду перечислять, у меня на сей счет было немало публикаций. И эти навыки надо приобретать отдельным обучением", - сказал публицист.
Он напомнил, что вопреки расхожим легендам, человек не рождается с навыками быстрого прицеливания и точной стрельбы, это все "дело наживное, и накапливается долгим опытом".
Он рассказал также, что в США, где оружие для самообороны является "предметом всенародного культа", задачи обучения самообороне берет на себя Национальная винтовочная ассоциация.

"Занимается она (ассоциация – ред.) с людьми с раннего детства. Поэтому там действительно создается иллюзия, что стрелять умеют от рождения. Это колоссальный объем работы. Я, когда говорю о необходимости оружия самообороны, постоянно подчеркиваю, что ключевая часть проблемы тут именно - массированное обучение", - отметил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
22:30"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь
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