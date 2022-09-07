https://ukraina.ru/20220907/1038502980.html

Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог

Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог - 07.09.2022 Украина.ру

Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог

Европейские элиты готовятся подавлять беспорядки и бунты, вызванные политическим кризисом. Консервативная партия Великобритании с премьер-министром Лиз Трасс не сможет требовать от соседей поставлять Украине больше оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-09-07T07:37

2022-09-07T07:37

2022-09-07T07:37

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трасс (лиз трасс)

бунты

беспорядки

украина

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Британию ничего хорошего не ждет с таким политиком, как Лиз Трасс. Консервативная партия начнет "дёргаться туда-сюда", не сможет требовать от всех поддерживать Киев оружием, считает Дробницкий.Политический кризис в Европе уже начался из-за отопительного сезона. Политики не смогут обеспечить нужды среднего класса, возможны бунты и беспорядки, заключил эксперт.Полностью текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220906/1038495217.html

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новости, трасс (лиз трасс), бунты, беспорядки, украина