Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог - 07.09.2022 Украина.ру
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Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог
Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог - 07.09.2022 Украина.ру
Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог
Европейские элиты готовятся подавлять беспорядки и бунты, вызванные политическим кризисом. Консервативная партия Великобритании с премьер-министром Лиз Трасс не сможет требовать от соседей поставлять Украине больше оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-09-07T07:37
2022-09-07T07:37
новости
трасс (лиз трасс)
бунты
беспорядки
украина
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Британию ничего хорошего не ждет с таким политиком, как Лиз Трасс. Консервативная партия начнет "дёргаться туда-сюда", не сможет требовать от всех поддерживать Киев оружием, считает Дробницкий.Политический кризис в Европе уже начался из-за отопительного сезона. Политики не смогут обеспечить нужды среднего класса, возможны бунты и беспорядки, заключил эксперт.Полностью текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220906/1038495217.html
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новости, трасс (лиз трасс), бунты, беспорядки, украина
Новости, Трасс (Лиз Трасс), бунты, Беспорядки, Украина

Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог

07:37 07.09.2022
 
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Европейские элиты готовятся подавлять беспорядки и бунты, вызванные политическим кризисом. Консервативная партия Великобритании с премьер-министром Лиз Трасс не сможет требовать от соседей поставлять Украине больше оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Британию ничего хорошего не ждет с таким политиком, как Лиз Трасс. Консервативная партия начнет "дёргаться туда-сюда", не сможет требовать от всех поддерживать Киев оружием, считает Дробницкий.
"Но это произойдет не сейчас, потому что там американские деньги заряжены. Потому что во время выборов парламентским демократиям сложно отреагировать на ситуацию. Но это все равно произошло бы. Потому что сколько бы ты ни забрасывал Украину снарядами, кризис никуда не исчезнет", - сказал Дробницкий.
Политический кризис в Европе уже начался из-за отопительного сезона. Политики не смогут обеспечить нужды среднего класса, возможны бунты и беспорядки, заключил эксперт.
Полностью текст интервью читайте здесь
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