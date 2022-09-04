Бандера вместо Королёва. Откуда в украинских гражданах такая агрессия и комплекс неполноценности
09:46 04.09.2022 (обновлено: 09:47 04.09.2022)
Проводимая украинскими властями политика десоветизации и русофобии деформировала общественное сознание украинцев и перечеркивала исторические достижения народа.
Все три десятилетия независимости Украины власти прилагают усилия к переписыванию истории страны. Особенно сильно эта тенденция проявилась после победы Евромайдана в 2014 году. Теперь за размещение в соцсети безобидной фотографии с советской символикой люди получают тюремные сроки. Зато именами пособников нацистов называют улицы в украинских городах.
Но ведь история Украины с "черной дырой" вместо советского прошлого выглядит искажённой и, если можно так сказать, "перекошенной". Из этой истории вычеркнуты имена Ковпака, Кузнецова, Патона, Королёва — не хватит места перечислить хотя бы их небольшую часть. А ведь эти люди и создали ту Украину, которая волею судеб отправилась в самостоятельное плавание в 1991 году…
Теперь от той страны мало что осталось. И не только в экономике, но и в головах граждан, особенно у юного поколения. Вступающим в жизнь украинцам скоро некому будет рассказать о подлинной истории страны и о подлинных её героях.
В 2019 году уравняли в правах ветеранов Великой Отечественной войны (само это название выведено на Украине из употребления) и участников различных группировок, которые условно можно назвать бандеровскими.
"…Эта история находится уже совсем за гранью добра и зла. Получается, что те, кто боролся с нацизмом, и те, кто ему прислуживал, вообще ничем не отличаются друг от друга. И одни, и другие — герои", — отмечал Андрей Бабицкий.
21 августа, 06:05Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” БандереНекоторые польские политики пытаются сделать Симона Петлюры и его сторонников "хороших украинских националистов", противопоставляя их националистам, ответственным за массовые убийства поляков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
И продолжал: "Даже более того, бандеровцы — герои подлинные, поскольку пытались отстоять право Украины на независимое существование. Что же касается ветеранов ВОВ, то им в рамках десоветизации можно задать немало вопросов. Они в том числе воевали за сохранение преступного, с точки зрения сегодняшних властей, государства — СССР".
Зачем это делается? Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин считает, что тупик, в который завели Украину радикальные национал-шовинисты, "требует оправдания историей".
"Если история не соответствует, то надо ее переписать. Любой человек, мало-мальски знакомый с историей Второй Мировой и Великой Отечественной войны, прекрасно знает, что не было никакого "третьего фронта", на котором бы за "независимость Украины" воевали украинские националисты против нацистской Германии и Красной Армии. Организация Украинских националистов запятнала себя сотрудничеством с Гитлером, убийством освободителя Киева — генерала Ватутина, и многими другими преступлениями. Невозможно отмыться от еврейских погромов во Львове, резни поляков на Волыни и от всей той суммы идей, которые исповедовали Бандера и его последователи", — сказал политик в интервью изданию Украина.ру.
Затулин подчеркнул, что у Украины были истинные герои: "это и Ковпак, и Федоров, и Кожедуб, и Павлюченко, и Рыбалко, и многие миллионы украинцев, воевавшие на фронте и в тылу врага". И добавил, что все эти осуществляемые националистами (и властями. — Ред.) "подмены" героев "ведут к расколу внутри самой Украины".
С этим не поспоришь. Однако украинские власти упорно продолжают проводить губительную и бессмысленную политику десоветизации. Достижения советской Украины по умолчанию считаются "несуществующими". Хотя миллионы украинцев и сегодня живут в построенных в эпоху УССР домах, ездят по советским дорогам и мостам, работают на построенных тогда заводах и фабриках, которых остаётся всё меньше.
Стоит напомнить, что и первая волна достаточно жесткой и агрессивной украинизации прошла именно при большевиках. Так, вице-премьер УССР Николай Скрыпник (застрелился в 1933 году. — Ред.) считал, что единственный путь, которым крестьянские массы можно привлечь на свою сторону — тотальное изгнание русского влияния и масштабная украинизация, отмечает автор Украины.ру Евгений Антонюк.
Отметим, что и в дальнейшем украинский язык в УССР никогда не ущемлялся, но свободно развивался вместе с развитием всей страны. А Советская Украина, вопреки утверждениям новоиспеченных "историков" из Института нацпамяти, в составе СССР развивалась действительно стремительно. Были трагические страницы, как в истории любой страны. Но границы 1991 года, мощная индустрия (сегодня почти разрушенная), огромный научный потенциал — это всё наследие старательно вычеркиваемой из истории советской эпохи.
1 мая 2021, 09:14Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински?Декоммунизация Украины нужна руководству этой страны и националистам для окончательного отрыва своих граждан от России, этот процесс дает свои плоды, но его еще можно повернуть вспять, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов
Процесс сноса советских памятников на Украине странным (или не таким уж странным) образом коррелирует с процессом закрытия советских промышленных гигантов и научных институтов. Инженеры и учёные уезжают в поисках заработка… Украина действительно может оказаться в историческом тупике. Если только народ не одумается.
"Сохранение своей исторической памяти — в руках самих украинцев", — сказал в интервью Украине.ру политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что 9 мая десятки тысяч людей "выходят на митинги, возлагают цветы к оставшимся памятникам героям-освободителям и зачастую делают это вопреки угрозам, которые поступают со стороны крайних националистов и правоохранителей".
И это, по словам эксперта, только верхушка айсберга: "львиная доля (людей. — Ред.) сидит дома, празднует и не рискует выходить на драки с националистами". Возможно, когда-то они скажут своё слово.
Политика десоветизации и русофобии не только вычеркивает из украинской истории тысячи славных имён, но и убивает исторический оптимизм украинцев.
Как отмечал политолог Руслан Бортник в эфире телеканала "Наш", ныне "история Украины сформирована на негативе, на не-достижениях, на провалах, на трагедиях и катастрофах". В результате, по его словам, "изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируются… агрессивные настроения".
"Потому что мы абсолютно неправильно формируем историю. Мы до сих пор не формируем Украину, а пытаемся оседлать антисоветское, антироссийское или антирусское. Мы до сих пор не начали делать что-то про-проукраинское", — говорил эксперт, добавив, что "это огромная проблема"