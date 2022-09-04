https://ukraina.ru/20220904/1038400623.html

Бандера вместо Королёва. Откуда в украинских гражданах такая агрессия и комплекс неполноценности

Бандера вместо Королёва. Откуда в украинских гражданах такая агрессия и комплекс неполноценности - 04.09.2022 Украина.ру

Бандера вместо Королёва. Откуда в украинских гражданах такая агрессия и комплекс неполноценности

Украина.ру, 04.09.2022

2022-09-04T09:46

2022-09-04T09:46

2022-09-04T09:47

эксклюзив

украина

бандера

сергей королев

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Проводимая украинскими властями политика десоветизации и русофобии деформировала общественное сознание украинцев и перечеркивала исторические достижения народа.Все три десятилетия независимости Украины власти прилагают усилия к переписыванию истории страны. Особенно сильно эта тенденция проявилась после победы Евромайдана в 2014 году. Теперь за размещение в соцсети безобидной фотографии с советской символикой люди получают тюремные сроки. Зато именами пособников нацистов называют улицы в украинских городах.Но ведь история Украины с "черной дырой" вместо советского прошлого выглядит искажённой и, если можно так сказать, "перекошенной". Из этой истории вычеркнуты имена Ковпака, Кузнецова, Патона, Королёва — не хватит места перечислить хотя бы их небольшую часть. А ведь эти люди и создали ту Украину, которая волею судеб отправилась в самостоятельное плавание в 1991 году…Теперь от той страны мало что осталось. И не только в экономике, но и в головах граждан, особенно у юного поколения. Вступающим в жизнь украинцам скоро некому будет рассказать о подлинной истории страны и о подлинных её героях.В 2019 году уравняли в правах ветеранов Великой Отечественной войны (само это название выведено на Украине из употребления) и участников различных группировок, которые условно можно назвать бандеровскими."…Эта история находится уже совсем за гранью добра и зла. Получается, что те, кто боролся с нацизмом, и те, кто ему прислуживал, вообще ничем не отличаются друг от друга. И одни, и другие — герои", — отмечал Андрей Бабицкий. И продолжал: "Даже более того, бандеровцы — герои подлинные, поскольку пытались отстоять право Украины на независимое существование. Что же касается ветеранов ВОВ, то им в рамках десоветизации можно задать немало вопросов. Они в том числе воевали за сохранение преступного, с точки зрения сегодняшних властей, государства — СССР".Зачем это делается? Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин считает, что тупик, в который завели Украину радикальные национал-шовинисты, "требует оправдания историей"."Если история не соответствует, то надо ее переписать. Любой человек, мало-мальски знакомый с историей Второй Мировой и Великой Отечественной войны, прекрасно знает, что не было никакого "третьего фронта", на котором бы за "независимость Украины" воевали украинские националисты против нацистской Германии и Красной Армии. Организация Украинских националистов запятнала себя сотрудничеством с Гитлером, убийством освободителя Киева — генерала Ватутина, и многими другими преступлениями. Невозможно отмыться от еврейских погромов во Львове, резни поляков на Волыни и от всей той суммы идей, которые исповедовали Бандера и его последователи", — сказал политик в интервью изданию Украина.ру.Затулин подчеркнул, что у Украины были истинные герои: "это и Ковпак, и Федоров, и Кожедуб, и Павлюченко, и Рыбалко, и многие миллионы украинцев, воевавшие на фронте и в тылу врага". И добавил, что все эти осуществляемые националистами (и властями. — Ред.) "подмены" героев "ведут к расколу внутри самой Украины".С этим не поспоришь. Однако украинские власти упорно продолжают проводить губительную и бессмысленную политику десоветизации. Достижения советской Украины по умолчанию считаются "несуществующими". Хотя миллионы украинцев и сегодня живут в построенных в эпоху УССР домах, ездят по советским дорогам и мостам, работают на построенных тогда заводах и фабриках, которых остаётся всё меньше.Стоит напомнить, что и первая волна достаточно жесткой и агрессивной украинизации прошла именно при большевиках. Так, вице-премьер УССР Николай Скрыпник (застрелился в 1933 году. — Ред.) считал, что единственный путь, которым крестьянские массы можно привлечь на свою сторону — тотальное изгнание русского влияния и масштабная украинизация, отмечает автор Украины.ру Евгений Антонюк.Отметим, что и в дальнейшем украинский язык в УССР никогда не ущемлялся, но свободно развивался вместе с развитием всей страны. А Советская Украина, вопреки утверждениям новоиспеченных "историков" из Института нацпамяти, в составе СССР развивалась действительно стремительно. Были трагические страницы, как в истории любой страны. Но границы 1991 года, мощная индустрия (сегодня почти разрушенная), огромный научный потенциал — это всё наследие старательно вычеркиваемой из истории советской эпохи.Процесс сноса советских памятников на Украине странным (или не таким уж странным) образом коррелирует с процессом закрытия советских промышленных гигантов и научных институтов. Инженеры и учёные уезжают в поисках заработка… Украина действительно может оказаться в историческом тупике. Если только народ не одумается."Сохранение своей исторической памяти — в руках самих украинцев", — сказал в интервью Украине.ру политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что 9 мая десятки тысяч людей "выходят на митинги, возлагают цветы к оставшимся памятникам героям-освободителям и зачастую делают это вопреки угрозам, которые поступают со стороны крайних националистов и правоохранителей".И это, по словам эксперта, только верхушка айсберга: "львиная доля (людей. — Ред.) сидит дома, празднует и не рискует выходить на драки с националистами". Возможно, когда-то они скажут своё слово.Политика десоветизации и русофобии не только вычеркивает из украинской истории тысячи славных имён, но и убивает исторический оптимизм украинцев.Как отмечал политолог Руслан Бортник в эфире телеканала "Наш", ныне "история Украины сформирована на негативе, на не-достижениях, на провалах, на трагедиях и катастрофах". В результате, по его словам, "изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируются… агрессивные настроения"."Потому что мы абсолютно неправильно формируем историю. Мы до сих пор не формируем Украину, а пытаемся оседлать антисоветское, антироссийское или антирусское. Мы до сих пор не начали делать что-то про-проукраинское", — говорил эксперт, добавив, что "это огромная проблема"

https://ukraina.ru/20220821/1037896383.html

https://ukraina.ru/20210501/1031260430.html

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Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, бандера, сергей королев