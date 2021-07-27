На Украине идет переписывание истории Второй мировой войны, выраженное в борьбе с памятниками тем, кто освобождал мир от нацизма, и глорификации гитлеровцев, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Ранее во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Тридцатиметровую стелу, расположенную рядом с могилами героев, погибших при освобождении Львова, повалили еще несколько лет назад и до последнего времени разбирали по частям.

«На самом деле, монумент давно уже разрушен, там сейчас просто поглумились над его останками. Причем ладно бы снесли. Вы же видели, как эта толпа молодчиков издевалась над памятником, прыгала по нему, продемонстрировав, что речь идет не просто о благоустройстве города, а именно об отношении львовян и тех, кто инициировал снос, к памяти о Великой Отечественной войне.

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Так что эпизод во Львове — очередное звено в этой цепи событий.

Сохранение своей исторической памяти — в руках самих украинцев. Мы видим, как 9 мая десятки тысяч — жаль, что не сотни тысяч — жителей различных городов Украины, от Одессы до Харькова, выходят на митинги, возлагают цветы к оставшимся памятникам героям-освободителям и зачастую делают это вопреки угрозам, которые поступают со стороны крайних националистов и правоохранителей.

Бесславная история. Во Львове уничтожили Монумент Славы © zaxid.net

Но при этом, вы знаете, когда первое избиение ветеранов войны состоялось в том же Львове? В 1990 году, еще Советский Союз был. И тогда значительная часть львовян выходила, вопреки угрозам, вопреки, пардон, забаве, которую львовская тогда еще молодежь устраивала, — «избей ветерана 9 Мая». Они выходили, клали цветы, но их становилось все меньше и меньше.

Теперь мы наблюдаем во Львове, там, где все это началось 30 лет назад, подобные печальные явления. И, к сожалению, на Украине процесс идет так же, как он шел во Львове лет 15-20 тому назад. И противостоять этой волне нормальным украинцам довольно сложно».