"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что распад Украинского государства начался с правления Леонида Кучмы, который первый "отделил" свою страну от России
Украинское государство в режиме полураспада находится лет двадцать, на моих глазах все это происходило, начиная с Леонида Даниловича Кучмы, который провозгласил Украину "не Россией", как известно. Добрый замечательный "красный директор", он же главный "отец-олигарх", и вообще прекрасный такой русский человек, условно.
Он добавил, что этот полураспад происходит уже двадцать лет, и в последние годы процессы протекают особенно интенсивно.
Продукт этого полураспада – обильное количество человеческого материала для производства разнообразных международных террористов, заключил он.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
11 августа, 15:08"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУНационалистически настроенные граждане Украины обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главаря нацистской группировки С 14 Евгения Карася, петиция была опубликована на сайте Офиса Президента Украины в конце июля