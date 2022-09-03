"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины - 03.09.2022 Украина.ру
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"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины - 03.09.2022 Украина.ру
"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что распад Украинского государства начался с правления Леонида Кучмы, который первый "отделил" свою страну от России
2022-09-03T05:45
2022-09-03T05:45
новости
украина
алексей мартынов (политолог)
леонид кучма
россия
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Он добавил, что этот полураспад происходит уже двадцать лет, и в последние годы процессы протекают особенно интенсивно.Продукт этого полураспада – обильное количество человеческого материала для производства разнообразных международных террористов, заключил он.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220811/1037548020.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, алексей мартынов (политолог), леонид кучма, россия
Новости, Украина, Алексей Мартынов (политолог), Леонид Кучма, Россия

"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины

05:45 03.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что распад Украинского государства начался с правления Леонида Кучмы, который первый "отделил" свою страну от России
Украинское государство в режиме полураспада находится лет двадцать, на моих глазах все это происходило, начиная с Леонида Даниловича Кучмы, который провозгласил Украину "не Россией", как известно. Добрый замечательный "красный директор", он же главный "отец-олигарх", и вообще прекрасный такой русский человек, условно.
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
Он добавил, что этот полураспад происходит уже двадцать лет, и в последние годы процессы протекают особенно интенсивно.
Продукт этого полураспада – обильное количество человеческого материала для производства разнообразных международных террористов, заключил он.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Акция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала Наш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 15:08
"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУНационалистически настроенные граждане Украины обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить главаря нацистской группировки С 14 Евгения Карася, петиция была опубликована на сайте Офиса Президента Украины в конце июля
 
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