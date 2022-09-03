https://ukraina.ru/20220903/1038366329.html

"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины

"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины - 03.09.2022 Украина.ру

"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины

Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что распад Украинского государства начался с правления Леонида Кучмы, который первый "отделил" свою страну от России

2022-09-03T05:45

2022-09-03T05:45

2022-09-03T05:45

новости

украина

алексей мартынов (политолог)

леонид кучма

россия

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Он добавил, что этот полураспад происходит уже двадцать лет, и в последние годы процессы протекают особенно интенсивно.Продукт этого полураспада – обильное количество человеческого материала для производства разнообразных международных террористов, заключил он.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220811/1037548020.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, алексей мартынов (политолог), леонид кучма, россия