В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги
17:16 30.08.2022 (обновлено: 17:17 30.08.2022)
В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги
В Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, вымогали у граждан деньги. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе СБУ
Нескольких жителей Львовской области обвинили в создании преступной группировки, похищениях людей, вымогательстве и хулиганстве. Злоумышленники представлялись добровольцами из территориальной обороны, чем "могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе", сообщили в СБУ. В группировку входят более шести человек.
"Теробороновцы" вымогали деньги у местных жителей по надуманным предлогам. В случае отказов они применяли психологическое и физическое давление, сообщили в СБУ.
В СБУ не назвали фамилии и имена обвиняемых. На опубликованных с задержания фотографиях двое мужчин - один с татуировками на руках - и женщина. Украинские силовики назвали их организаторами и активными участниками преступлений.
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