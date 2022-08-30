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В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги

В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги - 30.08.2022 Украина.ру

В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги

В Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, вымогали у граждан деньги. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе СБУ

2022-08-30T17:16

2022-08-30T17:16

2022-08-30T17:17

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Нескольких жителей Львовской области обвинили в создании преступной группировки, похищениях людей, вымогательстве и хулиганстве. Злоумышленники представлялись добровольцами из территориальной обороны, чем "могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе", сообщили в СБУ. В группировку входят более шести человек."Теробороновцы" вымогали деньги у местных жителей по надуманным предлогам. В случае отказов они применяли психологическое и физическое давление, сообщили в СБУ.В СБУ не назвали фамилии и имена обвиняемых. На опубликованных с задержания фотографиях двое мужчин - один с татуировками на руках - и женщина. Украинские силовики назвали их организаторами и активными участниками преступлений.

https://ukraina.ru/20220808/1037395093.html

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новости, боевики, украина, тероборона, арест