В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги - 30.08.2022 Украина.ру
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В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги
В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги - 30.08.2022 Украина.ру
В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги
В Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, вымогали у граждан деньги. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-30T17:16
2022-08-30T17:17
новости
боевики
украина
тероборона
арест
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Нескольких жителей Львовской области обвинили в создании преступной группировки, похищениях людей, вымогательстве и хулиганстве. Злоумышленники представлялись добровольцами из территориальной обороны, чем "могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе", сообщили в СБУ. В группировку входят более шести человек."Теробороновцы" вымогали деньги у местных жителей по надуманным предлогам. В случае отказов они применяли психологическое и физическое давление, сообщили в СБУ.В СБУ не назвали фамилии и имена обвиняемых. На опубликованных с задержания фотографиях двое мужчин - один с татуировками на руках - и женщина. Украинские силовики назвали их организаторами и активными участниками преступлений.
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новости, боевики, украина, тероборона, арест
Новости, Боевики, Украина, тероборона, арест

В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги

17:16 30.08.2022 (обновлено: 17:17 30.08.2022)
 
В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги
В Львовской области боевики теробороны пытали людей и вымогали деньги
Читать в
В Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, вымогали у граждан деньги. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе СБУ
Нескольких жителей Львовской области обвинили в создании преступной группировки, похищениях людей, вымогательстве и хулиганстве. Злоумышленники представлялись добровольцами из территориальной обороны, чем "могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе", сообщили в СБУ. В группировку входят более шести человек.
"Теробороновцы" вымогали деньги у местных жителей по надуманным предлогам. В случае отказов они применяли психологическое и физическое давление, сообщили в СБУ.
В СБУ не назвали фамилии и имена обвиняемых. На опубликованных с задержания фотографиях двое мужчин - один с татуировками на руках - и женщина. Украинские силовики назвали их организаторами и активными участниками преступлений.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 09:10
Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*Генеральная прокуратура РФ выяснила, что боевики батальона "Азов"* используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту"
 
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