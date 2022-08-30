https://ukraina.ru/20220830/1038266581.html
"Много вбросов": Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ
Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ
"Много вбросов": Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередным информационным вбросом публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников в РФ
2022-08-30T16:54
2022-08-30T16:54
2022-08-30T16:54
новости
песков
украина
иран
беспилотники
бпла
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Он отметил, что публиковать провокационные статьи для Washington Post в последнее время, к сожалению, норма. Ранее в американском издании появилась статья о том, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в спецоперации на Украине. По данным газеты, Иран отправил РФ БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для ударов по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию. Позже в администрации США также заявили, что Москва уже должна получить сотни различных типов иранских БПЛА.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру сказал, что закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом оборудования не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники.
https://ukraina.ru/20220725/1036798715.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, украина, иран, беспилотники, бпла
Новости, Песков, Украина, Иран, беспилотники, БПЛА
"Много вбросов": Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередным информационным вбросом публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников в РФ
Он отметил, что публиковать провокационные статьи для Washington Post в последнее время, к сожалению, норма.
Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Ранее в американском издании появилась статья о том, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в спецоперации на Украине. По данным газеты, Иран отправил РФ БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для ударов по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.
А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию. Позже в администрации США также заявили, что Москва уже должна получить сотни различных типов иранских БПЛА.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру сказал
, что закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом оборудования не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники.