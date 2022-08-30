https://ukraina.ru/20220830/1038266581.html

"Много вбросов": Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ

Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ

"Много вбросов": Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередным информационным вбросом публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников в РФ

2022-08-30T16:54

2022-08-30T16:54

2022-08-30T16:54

новости

песков

украина

иран

беспилотники

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/02/1033970272_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_d2e00535bca3cb04c27b72e1f1ebf534.jpg

Он отметил, что публиковать провокационные статьи для Washington Post в последнее время, к сожалению, норма. Ранее в американском издании появилась статья о том, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в спецоперации на Украине. По данным газеты, Иран отправил РФ БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для ударов по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию. Позже в администрации США также заявили, что Москва уже должна получить сотни различных типов иранских БПЛА.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру сказал, что закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом оборудования не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники.

https://ukraina.ru/20220725/1036798715.html

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, украина, иран, беспилотники, бпла