https://ukraina.ru/20220830/1038211094.html

"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС

"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру

"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС

У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, поэтому киевский режим пытается создать террористическую экологическую угрозу на ЗАЭС, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-08-30T05:45

2022-08-30T05:45

2022-08-30T05:45

запорожская аэс

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_972e4cec28f9b5d99397bdf50d769f81.jpg

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По ее мнению, но у Украины не получится решить свои вопросы при помощи ЗАЭС, поэтому будет достигнута договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038198749.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, украина, россия