https://ukraina.ru/20220830/1038211094.html
"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС
"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС
У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, поэтому киевский режим пытается создать террористическую экологическую угрозу на ЗАЭС, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-08-30T05:45
2022-08-30T05:45
2022-08-30T05:45
запорожская аэс
новости
украина
россия
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По ее мнению, но у Украины не получится решить свои вопросы при помощи ЗАЭС, поэтому будет достигнута договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038198749.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, украина, россия
"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС
У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, поэтому киевский режим пытается создать террористическую экологическую угрозу на ЗАЭС, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, были утрачены целые регионы, поэтому они пытаются, создавая террористическую экологическую угрозу, решить свои вопросы.
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее мнению, но у Украины не получится решить свои вопросы при помощи ЗАЭС, поэтому будет достигнута договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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