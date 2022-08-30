"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
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"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС
"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС
У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, поэтому киевский режим пытается создать террористическую экологическую угрозу на ЗАЭС, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-08-30T05:45
2022-08-30T05:45
запорожская аэс
новости
украина
россия
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По ее мнению, но у Украины не получится решить свои вопросы при помощи ЗАЭС, поэтому будет достигнута договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038198749.html
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запорожская аэс, новости, украина, россия
Запорожская АЭС, Новости, Украина, Россия

"Безысходность Украины": эксперт Федосова объяснила, почему ВСУ бомбят Запорожскую АЭС

05:45 30.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, поэтому киевский режим пытается создать террористическую экологическую угрозу на ЗАЭС, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
У Украины не получилось противостоять российской армии на поле боя, были утрачены целые регионы, поэтому они пытаются, создавая террористическую экологическую угрозу, решить свои вопросы.
Виктория Федосова интервью
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее мнению, но у Украины не получится решить свои вопросы при помощи ЗАЭС, поэтому будет достигнута договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 05:20
"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ
 
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