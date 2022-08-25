Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
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Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной может стать началом кампании диверсий и терактов на территории РФ, организуемой киевским режимом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он предположил, что подобная кампания может быть более опасной, чем организованная радикальными исламистами на территории РФ во время Чеченских войн.
Потому что, если … украинская националистическая власть идёт по пути диверсий и терактов, бороться с ними, вскрывать их будет гораздо сложнее. Хотя бы потому, что диверсантам легче затеряться в толпе, легче просочиться
Он выразил надежду, что российские спецслужбы сделают выводы из случившегося.
15 августа, 17:11Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под ВолгоградомДвое членов праворадикальной организации "Реструкт"* под руководством украинских спецслужб готовили взрыв нефтепровода в Волгоградской области, ФСБ предотвратила теракт, сообщает 15 август пресс-служба ведомства
Полный текст интервью можно прочитать здесь.