https://ukraina.ru/20220825/1038099149.html

Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной

Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру

Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной

Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной может стать началом кампании диверсий и терактов на территории РФ, организуемой киевским режимом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

2022-08-25T19:00

2022-08-25T19:00

2022-08-25T19:00

новости

аверьянов

дарья дугина

террор

киевский режим

диверсии

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Он предположил, что подобная кампания может быть более опасной, чем организованная радикальными исламистами на территории РФ во время Чеченских войн.Он выразил надежду, что российские спецслужбы сделают выводы из случившегося.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037693004.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аверьянов, дарья дугина, террор, киевский режим, диверсии