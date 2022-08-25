Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру
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Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной
Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру
Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной
Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной может стать началом кампании диверсий и терактов на территории РФ, организуемой киевским режимом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-25T19:00
2022-08-25T19:00
новости
аверьянов
дарья дугина
террор
киевский режим
диверсии
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Он предположил, что подобная кампания может быть более опасной, чем организованная радикальными исламистами на территории РФ во время Чеченских войн.Он выразил надежду, что российские спецслужбы сделают выводы из случившегося.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037693004.html
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новости, аверьянов, дарья дугина, террор, киевский режим, диверсии
Новости, Аверьянов, Дарья Дугина, террор, киевский режим, диверсии

Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной

19:00 25.08.2022
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
© СК РФ
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Читать в
Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной может стать началом кампании диверсий и терактов на территории РФ, организуемой киевским режимом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он предположил, что подобная кампания может быть более опасной, чем организованная радикальными исламистами на территории РФ во время Чеченских войн.

Потому что, если … украинская националистическая власть идёт по пути диверсий и терактов, бороться с ними, вскрывать их будет гораздо сложнее. Хотя бы потому, что диверсантам легче затеряться в толпе, легче просочиться

Виталий Аверьянов
Виталий Аверьянов
Заместитель председателя Изборского клуба
Он выразил надежду, что российские спецслужбы сделают выводы из случившегося.
ФСБ России предотвратила теракт в Волгоградской области
15 августа, 17:11
Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под ВолгоградомДвое членов праворадикальной организации "Реструкт"* под руководством украинских спецслужб готовили взрыв нефтепровода в Волгоградской области, ФСБ предотвратила теракт, сообщает 15 август пресс-служба ведомства
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАверьяновДарья Дугинатерроркиевский режимдиверсии
 
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