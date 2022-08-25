"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта - 25.08.2022 Украина.ру
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"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта - 25.08.2022 Украина.ру
"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
Украинский конфликт может закончиться двумя вариантами: достижением целей СВО и военным переворотом в Киеве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале
2022-08-25T13:55
2022-08-25T13:55
новости
дмитрий медведев
украина
сценарий
сво
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Медведев уточил, что не видит смысла в том, как аналитики "упражняются" в прогнозах по украинскому конфликту. Он уверен, что "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада".Заключил свой пост Медведев латинским изречением "Tertium non datur" (Третьего не дано – ред.).
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новости, дмитрий медведев, украина, сценарий, сво
Новости, Дмитрий Медведев, Украина, сценарий, СВО

"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта

13:55 25.08.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Украинский конфликт может закончиться двумя вариантами: достижением целей СВО и военным переворотом в Киеве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале
На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли. Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации.
Медведев уточил, что не видит смысла в том, как аналитики "упражняются" в прогнозах по украинскому конфликту. Он уверен, что "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада".
Заключил свой пост Медведев латинским изречением "Tertium non datur" (Третьего не дано – ред.).
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 11:08
"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режимаУ киевского режима больше нет никаких гарантий безопасности, в НАТО их никто не примет, написал 23 августа в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
 
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