https://ukraina.ru/20220825/1038098506.html

"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта

"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта - 25.08.2022 Украина.ру

"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта

Украинский конфликт может закончиться двумя вариантами: достижением целей СВО и военным переворотом в Киеве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале

2022-08-25T13:55

2022-08-25T13:55

2022-08-25T13:55

новости

дмитрий медведев

украина

сценарий

сво

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Медведев уточил, что не видит смысла в том, как аналитики "упражняются" в прогнозах по украинскому конфликту. Он уверен, что "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада".Заключил свой пост Медведев латинским изречением "Tertium non datur" (Третьего не дано – ред.).

https://ukraina.ru/20220823/1037980228.html

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2022

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новости, дмитрий медведев, украина, сценарий, сво