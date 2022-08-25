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"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта - 25.08.2022 Украина.ру
"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
Украинский конфликт может закончиться двумя вариантами: достижением целей СВО и военным переворотом в Киеве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале
2022-08-25T13:55
2022-08-25T13:55
2022-08-25T13:55
новости
дмитрий медведев
украина
сценарий
сво
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Медведев уточил, что не видит смысла в том, как аналитики "упражняются" в прогнозах по украинскому конфликту. Он уверен, что "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада".Заключил свой пост Медведев латинским изречением "Tertium non datur" (Третьего не дано – ред.).
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, украина, сценарий, сво
Новости, Дмитрий Медведев, Украина, сценарий, СВО
"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
Украинский конфликт может закончиться двумя вариантами: достижением целей СВО и военным переворотом в Киеве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 25 августа в своем Telegram-канале