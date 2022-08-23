https://ukraina.ru/20220823/1037980228.html

"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима

"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима - 23.08.2022 Украина.ру

"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима

У киевского режима больше нет никаких гарантий безопасности, в НАТО их никто не примет, написал 23 августа в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2022-08-23T11:08

2022-08-23T11:08

2022-08-23T11:08

новости

медведев

киевский режим

владимир зеленский

нато

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Он подчеркнул, что гарантии украинским элитам мог бы дать только договор с Россией, но киевский режим, "простимулированный западными деньгами и ракетами", отказался.Он сыронизировал, что сейчас на Украине действует и зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, но отметил, что "это скоро закончится".

https://ukraina.ru/20220818/1037806867.html

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2022

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новости, медведев, киевский режим, владимир зеленский, нато