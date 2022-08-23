"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима - 23.08.2022 Украина.ру
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"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима - 23.08.2022 Украина.ру
"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
У киевского режима больше нет никаких гарантий безопасности, в НАТО их никто не примет, написал 23 августа в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2022-08-23T11:08
2022-08-23T11:08
новости
медведев
киевский режим
владимир зеленский
нато
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Он подчеркнул, что гарантии украинским элитам мог бы дать только договор с Россией, но киевский режим, "простимулированный западными деньгами и ракетами", отказался.Он сыронизировал, что сейчас на Украине действует и зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden &amp; Sons, но отметил, что "это скоро закончится".
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новости, медведев, киевский режим, владимир зеленский, нато
Новости, Медведев, киевский режим, Владимир Зеленский, НАТО

"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима

11:08 23.08.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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У киевского режима больше нет никаких гарантий безопасности, в НАТО их никто не примет, написал 23 августа в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции.
Он подчеркнул, что гарантии украинским элитам мог бы дать только договор с Россией, но киевский режим, "простимулированный западными деньгами и ракетами", отказался.
Он сыронизировал, что сейчас на Украине действует и зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, но отметил, что "это скоро закончится".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:24
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцамЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах
 
НовостиМедведевкиевский режимВладимир ЗеленскийНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
11:08"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
11:00В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
10:57Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима
10:55Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
10:51В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
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