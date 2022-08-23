"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
У киевского режима больше нет никаких гарантий безопасности, в НАТО их никто не примет, написал 23 августа в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции.
Он подчеркнул, что гарантии украинским элитам мог бы дать только договор с Россией, но киевский режим, "простимулированный западными деньгами и ракетами", отказался.
Он сыронизировал, что сейчас на Украине действует и зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, но отметил, что "это скоро закончится".
18 августа, 12:24"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцамЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 августа в своем Telegram-канале обратился к жителям европейских государств. Он посоветовал им призвать свои правительства к ответу за экономическую ситуацию в странах