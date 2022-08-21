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"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ
"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ - 21.08.2022 Украина.ру
"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ
Сейчас киевский режим занимается самой настоящей партизанской войной, поэтому он будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T06:45
2022-08-21T06:45
2022-08-21T06:45
новости
курская область
белгородская область
брянская область
всу
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По его мнению, приближается день независимости Украины 24 августа, поэтому на некоторых участках фронта противник попытается вести контрнаступательные действия, но это маловероятно.По его словам, противник будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, белгородская область, брянская область, всу
Новости, Курская область, Белгородская область, Брянская область, ВСУ
"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ
Сейчас киевский режим занимается самой настоящей партизанской войной, поэтому он будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
По его мнению, приближается день независимости Украины 24 августа, поэтому на некоторых участках фронта противник попытается вести контрнаступательные действия, но это маловероятно.
Сейчас они занимаются самой настоящей партизанской войной. Это показывают события в Крыму, это показывают события вчерашнего вечера в Ровенском районе Белгородской области, где был взорван склад.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, противник будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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