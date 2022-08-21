https://ukraina.ru/20220821/1037878548.html

"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ

"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ - 21.08.2022 Украина.ру

"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ

Сейчас киевский режим занимается самой настоящей партизанской войной, поэтому он будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-21T06:45

2022-08-21T06:45

2022-08-21T06:45

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По его мнению, приближается день независимости Украины 24 августа, поэтому на некоторых участках фронта противник попытается вести контрнаступательные действия, но это маловероятно.По его словам, противник будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, белгородская область, брянская область, всу