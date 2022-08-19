Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
Глава немецкого Федерального ведомства по защите конституции (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что Россия распространяет ложную информацию о возможном газовом кризисе в Германии. Об этом он заявил 19 августа в интервью газете Handelsblatt.
По словам главы спецслужбы, некоторые "лица, связанные с Россией", "целенаправленно распространяют ложную информацию" о дефиците газа в стране и грядущем повышении цен.
Россия использует такие инструменты как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германи
Хальденванг также отметил, что Россия использует "страх перед коронавирусом, для соответствующей пропагандистской деятельности".
Напомним, сегодня, 19 августа, премьер-министер федеральной земли Баден-Вюртемберг порекомендовал гражданам снизить энергопотребление, и заменить ежедневный душ обтиранием влажной тряпкой.
15:52Немцам предложили заменить душ влажной тряпкойЧтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.