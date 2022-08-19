https://ukraina.ru/20220819/1037889416.html

Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"

Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе" - 19.08.2022 Украина.ру

Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"

Глава немецкого Федерального ведомства по защите конституции (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что Россия распространяет ложную информацию о возможном газовом кризисе в Германии. Об этом он заявил 19 августа в интервью газете Handelsblatt.

2022-08-19T18:29

2022-08-19T18:29

2022-08-19T18:29

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По словам главы спецслужбы, некоторые "лица, связанные с Россией", "целенаправленно распространяют ложную информацию" о дефиците газа в стране и грядущем повышении цен. Хальденванг также отметил, что Россия использует "страх перед коронавирусом, для соответствующей пропагандистской деятельности".Напомним, сегодня, 19 августа, премьер-министер федеральной земли Баден-Вюртемберг порекомендовал гражданам снизить энергопотребление, и заменить ежедневный душ обтиранием влажной тряпкой.

https://ukraina.ru/20220819/1037878987.html

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германия, разведка, россия, российский газ, новости