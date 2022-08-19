Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе" - 19.08.2022 Украина.ру
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Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе" - 19.08.2022 Украина.ру
Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
Глава немецкого Федерального ведомства по защите конституции (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что Россия распространяет ложную информацию о возможном газовом кризисе в Германии. Об этом он заявил 19 августа в интервью газете Handelsblatt.
2022-08-19T18:29
2022-08-19T18:29
германия
разведка
россия
российский газ
новости
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По словам главы спецслужбы, некоторые "лица, связанные с Россией", "целенаправленно распространяют ложную информацию" о дефиците газа в стране и грядущем повышении цен. Хальденванг также отметил, что Россия использует "страх перед коронавирусом, для соответствующей пропагандистской деятельности".Напомним, сегодня, 19 августа, премьер-министер федеральной земли Баден-Вюртемберг порекомендовал гражданам снизить энергопотребление, и заменить ежедневный душ обтиранием влажной тряпкой.
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германия, разведка, россия, российский газ, новости
Германия, разведка, Россия, российский газ, Новости

Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"

18:29 19.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава немецкого Федерального ведомства по защите конституции (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что Россия распространяет ложную информацию о возможном газовом кризисе в Германии. Об этом он заявил 19 августа в интервью газете Handelsblatt.
По словам главы спецслужбы, некоторые "лица, связанные с Россией", "целенаправленно распространяют ложную информацию" о дефиците газа в стране и грядущем повышении цен.

Россия использует такие инструменты как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германи

Томас Хальденванг
Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ
Хальденванг также отметил, что Россия использует "страх перед коронавирусом, для соответствующей пропагандистской деятельности".
Напомним, сегодня, 19 августа, премьер-министер федеральной земли Баден-Вюртемберг порекомендовал гражданам снизить энергопотребление, и заменить ежедневный душ обтиранием влажной тряпкой.
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
15:52
Немцам предложили заменить душ влажной тряпкойЧтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.
 
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