https://ukraina.ru/20220819/1037767888.html

Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии

Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии - 19.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии

Экономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2022-08-19T04:00

2022-08-19T04:00

2022-08-19T04:00

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Таким образом он прокомментировал недавние заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи россиянам виз в страны ЕС, и Сейма Латвии, объявившего Россию "спонсором терроризма".Он добавил, что закрытие Эстонии для российских туристов является малозначительным шагом, поскольку это направление не было у них популярным. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037601780.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эстония, латвия, русофобия, сейм латвии, премьер-министр