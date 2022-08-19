Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии - 19.08.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии
Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии - 19.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии
Экономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2022-08-19T04:00
2022-08-19T04:00
новости
эстония
латвия
русофобия
сейм латвии
премьер-министр
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Таким образом он прокомментировал недавние заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи россиянам виз в страны ЕС, и Сейма Латвии, объявившего Россию "спонсором терроризма".Он добавил, что закрытие Эстонии для российских туристов является малозначительным шагом, поскольку это направление не было у них популярным. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037601780.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, эстония, латвия, русофобия, сейм латвии, премьер-министр
Новости, Эстония, Латвия, Русофобия, Сейм Латвии, премьер-министр

Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии

04:00 19.08.2022
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Экономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Таким образом он прокомментировал недавние заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи россиянам виз в страны ЕС, и Сейма Латвии, объявившего Россию "спонсором терроризма".

Страны Балтии, которые выпрыгивают из своих демократических штанов — у них больше ничего не осталось, как обратить на себя внимание, показывая свою чрезвычайную прыткость в вопросе русофобии. Они готовят себя к мировому экономическому кризису, что [их] якобы Брюссель будет спасать, или Вашингтон.

Он добавил, что закрытие Эстонии для российских туристов является малозначительным шагом, поскольку это направление не было у них популярным.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 15:15
Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщикомЕвропа - географическое понятие и Россия - такая же ее часть, как любое государство Евросоюза, объяснил в интервью изданию Украина.ру экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя недавнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЭстонияЛатвияРусофобияСейм Латвиипремьер-министр
 
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