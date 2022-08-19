Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобии
Экономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Таким образом он прокомментировал недавние заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи россиянам виз в страны ЕС, и Сейма Латвии, объявившего Россию "спонсором терроризма".
Страны Балтии, которые выпрыгивают из своих демократических штанов — у них больше ничего не осталось, как обратить на себя внимание, показывая свою чрезвычайную прыткость в вопросе русофобии. Они готовят себя к мировому экономическому кризису, что [их] якобы Брюссель будет спасать, или Вашингтон.
Он добавил, что закрытие Эстонии для российских туристов является малозначительным шагом, поскольку это направление не было у них популярным.
12 августа, 15:15Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщикомЕвропа - географическое понятие и Россия - такая же ее часть, как любое государство Евросоюза, объяснил в интервью изданию Украина.ру экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя недавнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас
Полностью интервью можно прочитать здесь.