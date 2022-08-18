https://ukraina.ru/20220818/1037796664.html

В украинском минздраве решили не считать медработников предателями

В украинском минздраве решили не считать медработников предателями - 18.08.2022 Украина.ру

В украинском минздраве решили не считать медработников предателями

Работников медучреждений на освобожденных территориях киевский режим больше не будет считать "коллаборантами", заявил 17 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"

2022-08-18T10:15

2022-08-18T10:15

2022-08-18T10:15

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По его словам, работа в медицинском учреждении не будет считаться коллаборционизмом, но "сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам" - будет.Ляшко отметил, что согласно Женевской конвенции медицинская помощь оказывается любом пациенту, оказавшемуся в медучреждении.Ранее в репортаже Украина.ру были показаны медсотрудники из России, которые приехали в освобожденную Херсонскую область, чтобы помочь своим украинским коллегам. Первый эшелон медиков состоит из 16 человек, вскоре должны приехать еще 100 человек.

https://ukraina.ru/20220619/1034157782.html

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новости, медики, виктор ляшко, минздрав, украина, коллаборанты