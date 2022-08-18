В украинском минздраве решили не считать медработников предателями - 18.08.2022 Украина.ру
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В украинском минздраве решили не считать медработников предателями
В украинском минздраве решили не считать медработников предателями - 18.08.2022 Украина.ру
В украинском минздраве решили не считать медработников предателями
Работников медучреждений на освобожденных территориях киевский режим больше не будет считать "коллаборантами", заявил 17 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"
2022-08-18T10:15
2022-08-18T10:15
новости
медики
виктор ляшко
минздрав
украина
коллаборанты
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По его словам, работа в медицинском учреждении не будет считаться коллаборционизмом, но "сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам" - будет.Ляшко отметил, что согласно Женевской конвенции медицинская помощь оказывается любом пациенту, оказавшемуся в медучреждении.Ранее в репортаже Украина.ру были показаны медсотрудники из России, которые приехали в освобожденную Херсонскую область, чтобы помочь своим украинским коллегам. Первый эшелон медиков состоит из 16 человек, вскоре должны приехать еще 100 человек.
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новости, медики, виктор ляшко, минздрав, украина, коллаборанты
Новости, медики, Виктор Ляшко, Минздрав, Украина, коллаборанты

В украинском минздраве решили не считать медработников предателями

10:15 18.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор ЛяшкоВиктор Ляшко
Виктор Ляшко - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор Ляшко
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Работников медучреждений на освобожденных территориях киевский режим больше не будет считать "коллаборантами", заявил 17 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"
Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов – тогда, понятно, что это сотрудничество.
По его словам, работа в медицинском учреждении не будет считаться коллаборционизмом, но "сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам" - будет.
Ляшко отметил, что согласно Женевской конвенции медицинская помощь оказывается любом пациенту, оказавшемуся в медучреждении.
Ранее в репортаже Украина.ру были показаны медсотрудники из России, которые приехали в освобожденную Херсонскую область, чтобы помочь своим украинским коллегам. Первый эшелон медиков состоит из 16 человек, вскоре должны приехать еще 100 человек.
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