В украинском минздраве решили не считать медработников предателями
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор ЛяшкоВиктор Ляшко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виктор Ляшко
Работников медучреждений на освобожденных территориях киевский режим больше не будет считать "коллаборантами", заявил 17 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина"
Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов – тогда, понятно, что это сотрудничество.
По его словам, работа в медицинском учреждении не будет считаться коллаборционизмом, но "сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам" - будет.
Ляшко отметил, что согласно Женевской конвенции медицинская помощь оказывается любом пациенту, оказавшемуся в медучреждении.
Ранее в репортаже Украина.ру были показаны медсотрудники из России, которые приехали в освобожденную Херсонскую область, чтобы помочь своим украинским коллегам. Первый эшелон медиков состоит из 16 человек, вскоре должны приехать еще 100 человек.