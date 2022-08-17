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Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж

Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж - 17.08.2022 Украина.ру

Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж

Медики из России приехали в освобождённую Херсонскую область. Регион остро нуждается в узкопрофильных медицинских специалистах, поэтому российские врачи... Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T13:30

2022-08-17T13:30

2022-08-17T13:30

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Медики из России приехали в освобождённую Херсонскую область. Регион остро нуждается в узкопрофильных медицинских специалистах, поэтому российские врачи заменяют уехавших из Херсонской области украинских коллег.Первый десант медиков из России состоит из 16 человек. Вскоре в Херсонскую область приедут работать еще около 100 российских медиков. Из нашего спецрепортажа вы узнаете о мотивах врачей из России и об особенностях работы на освобождённых территориях.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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