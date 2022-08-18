Почему Запад не вводит новые санкции против РФ - СМИ
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"Никто не поддержит": стало известно, почему Запад не вводит новые санкции против РФ
Почему Запад не вводит новые санкции против РФ - СМИ
"Никто не поддержит": стало известно, почему Запад не вводит новые санкции против РФ
Страны Запада не готовы предлагать очередные санкции в отношении России, потому что боятся, что их никто не поддержит. Об этом 18 августа пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванных дипломатов
2022-08-18T10:02
2022-08-18T10:02
новости
санкции
запад
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Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, беседуя с корреспондентом агентства, заявил, что становится все труднее найти "разумные способы наказать" Россию.Тем временем неназванный дипломат из Азии отметил, что поддержка мер против России продолжит снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Страны стараются избегать дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии.Смысл антироссийских санкций заключается в том, чтобы обрушить экономику РФ, рассказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. Эта цель не была достигнута, отметил он. По его словам, в проигрыше от этой ситуации оказались сами страны Запада.
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Новости, Санкции, Запад, Россия, РФ

"Никто не поддержит": стало известно, почему Запад не вводит новые санкции против РФ

10:02 18.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны Запада не готовы предлагать очередные санкции в отношении России, потому что боятся, что их никто не поддержит. Об этом 18 августа пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванных дипломатов
"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы", — пишет автор публикации.
Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, беседуя с корреспондентом агентства, заявил, что становится все труднее найти "разумные способы наказать" Россию.
Тем временем неназванный дипломат из Азии отметил, что поддержка мер против России продолжит снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Страны стараются избегать дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии.
Смысл антироссийских санкций заключается в том, чтобы обрушить экономику РФ, рассказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. Эта цель не была достигнута, отметил он. По его словам, в проигрыше от этой ситуации оказались сами страны Запада.
Западные санкции в отношении России

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.

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