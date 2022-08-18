На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР - 18.08.2022 Украина.ру
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На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР
На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР - 18.08.2022 Украина.ру
На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР
Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T01:00
2022-08-18T01:00
белоруссия
1918 г
светлана тихановская
коллаборационисты
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На прошедшей й в Вильнюсе конференции белорусской оппозиции экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа – "объединенного переходного кабинета" и назначила на полгода его представителей. Это уже не первая попытка граждан под бело-красно-белым флагом создать правительство в изгнании.Первенство тут принадлежит Раде Белорусской Народной Республики, созданной более 100 лет назад, но существующей и по сей день.Рада в оккупированной Белоруссии18 февраля 1918 г. началось наступление немецких войск по всей линии разваленного большевиками восточного фронта Первой мировой, заставившее советские органы власти в спешном порядке переехать из Минска в Смоленск.Этим воспользовался Исполком Рады Всебелорусского съезда, прошедшего в конце 1917 года. 21 февраля он обратился к народам Белоруссии с Первой Уставной грамотой, в которой объявил себя временной властью на белорусской территории (до созыва Всебелорусского Учредительного собрания).9 марта на торжественном заседании Исполкома Рады была принята Вторая Уставная грамота, в которой провозглашалось создание Белорусской Народной Республики (БНР), декларировались права и свободы трудящихся (право на забастовки, свобода союзов, 8-часовой рабочий день и др.), отменялось право частной собственности на землю.Особо подчёркивались права проживавших в Белоруссии национальных меньшинств (это связано с тем, что в работе Исполкома принимали участие еврейские социалисты из партии "Поалей Цион"). 18 марта 1918 г. Исполком Рады Всебелорусского съезда был преобразован в Раду Белорусской Народной Республики.25 марта 1918 г. произошло одно из ключевых событий в мифологии белорусского национализма – Рада БНР приняла Третью Уставную грамоту, провозгласившую независимость Белорусской Народной Республики в "этнографических границах проживания белорусов".В Грамоте отмечалось:Реальной властью Рада БНР не обладала.На оккупированной немцами территории Белоруссии все вопросы государственного уровня решались германской военной администрацией. БНР не имела собственной армии, органов власти на местах, финансовой и судебной системы. Полномочия белорусского правительства ограничивались сферой культуры и образования.Белорусскую Народную Республику, в отличие от ряда других политических фантомов того времени, официально не признало ни одно государство в мире.Белорусские сепаратисты рассчитывали прежде всего на помощь Германии, а потому 25 апреля 1918 г. они отправили телеграмму кайзеру Вильгельму II, в которой объявлялась благодарность "за освобождение Белоруссии германскими войсками от тяжёлого чужого гнёта, насилия и анархии" и выражалась просьба о защите независимости белорусского государства со стороны Германской Империи. Однако немецкое руководство отказалось признавать суверенитет БНР, считая Белоруссию частью большевистской России.Германия готова была терпеть на захваченной территории потешное белорусское правительство, но поощрять его игры в "незалежнасць" немцы не собирались.В связи с поражением немцев в Первой мировой войне и подписанием Компьенского перемирия, по которому Германия была обязана вывести войска с оккупированных земель, большевики денонсировали Брестский мирный договор (предусматривавший территориальные уступки Германии) и направили РККА на освобождаемые территории.Ввиду приближения Красной армии Рада БНР 3 декабря 1918 г. переехала из Минска в Вильну, находившуюся под контролем польских формирований. 10 декабря Минск покинули немецкие войска.На этой история Рады БНР в Белоруссии закончилась.Рада в эмиграцииНаходясь в Литве, Рада БНР во главе с Вацлавом Ластовским приняла обращение ко "всему культурному миру".В нём подписание Рижского мирного договора, разделившего Белоруссию на польскую и советскую части, квалифицировалось как позорное преступление и "кошмарная насмешка над демократией и её идеалами". Правительство Ластовского заявило, что белорусский народ никогда не признает Рижский мир и "будет бороться до конца за свою независимость и неделимость".Однако в 1920-х большевики уже перехватили у Рады БНР инициативу в деле белорусского государственного строительства. И белорусские националисты вскоре это осознали.В октябре 1925 г. на заседании в Берлине Рада БНР объявила о самороспуске и прекращении борьбы с большевиками; советский Минск был объявлен "единственным центром национально-государственного возрождения Белоруссии".Несколько членов распущенной Рады отказались подчиниться принятому решению и создали свою Раду БНР.Рада на службе нацистовВ 1928 году Раду возглавил Василий Захарко, печально известный своим сотрудничеством с гитлеровцами.20 апреля 1939 года глава Рады БНР подал мемориал на имя Адольфа Гитлера, где, в частности, писал:В другом варианте меморандума Захарко писал:В июне 1941-го, когда гитлеровская авиация утюжила Минск, снеся с лица земли 85% городской застройки, Захарко обращался к белорусам с такими словами:В 1943 году Захарко умер, и его место занял Николай Абрамчик, ещё более активный пособник гитлеризма.В 1941-1943 гг. он состоял в "Белорусском комитете самопомощи" в Берлине, занимавшемся "культурно-просветительской деятельностью" (иначе говоря – нацистской пропагандой). После войны Абрамчик стал агентом ЦРУ.С 1982 года Раду возглавлял, пожалуй, самый одиозный её член – Иосиф Сажич.После призыва в Красную Армию Сажич дезертировал и сбежал во Львов, где начал сотрудничать с ОУН (бандеровцами). В годы немецкой оккупации побывал в составе вспомогательной полиции, батальоне железнодорожной охраны, участвовал в организации нацистского Второго Всебелорусского съезда в Минске летом 1944-го, проходил службу в диверсионном батальоне "Дальвитц", 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС.Впоследствии, описывая свою службу нацистам, он отмечал:Рада с ИвонкойВ 1997 году Раду БНР возглавила женщина со своеобразными для Белоруссии именем и фамилией – Ивонка Сурвилла.Родилась она в 1936 году, поэтому послужить гитлеровским захватчикам не успела. Сейчас Ивонка живёт за границей и вещает оттуда следующее:"Европа старается помочь Белоруссии, но только сам народ Белоруссии может остановить разгул диктатуры и своеволия".Или вот ещё её цитата:Если не знать автора этих слов, можно подумать, что они принадлежат Светлане Тихановской или кому-то из её "кабинета". Причём весомость речей Тихановской и Сурвиллы примерно одинаковая.Нет сомнений, что нынешнее правительство в изгнании повторит бесславную судьбу своего предшественника. И, собственно, уже повторяет – в части поддержки нацистского режима. В данном случае – в Киеве.
https://ukraina.ru/20200325/1027140192.html
https://ukraina.ru/20210216/1030565036.html
https://ukraina.ru/20220318/1033549061.html
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Кирилл Аверьянов-Минский
Кирилл Аверьянов-Минский
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белоруссия, 1918 г, светлана тихановская, коллаборационисты
Белоруссия, 1918 г, Светлана Тихановская, коллаборационисты

На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР

01:00 18.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Светлана ТихановскаяСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Светлана Тихановская
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Кирилл Аверьянов-Минский
Все материалы
На прошедшей й в Вильнюсе конференции белорусской оппозиции экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа – "объединенного переходного кабинета" и назначила на полгода его представителей. Это уже не первая попытка граждан под бело-красно-белым флагом создать правительство в изгнании.
Первенство тут принадлежит Раде Белорусской Народной Республики, созданной более 100 лет назад, но существующей и по сей день.
Рада в оккупированной Белоруссии
18 февраля 1918 г. началось наступление немецких войск по всей линии разваленного большевиками восточного фронта Первой мировой, заставившее советские органы власти в спешном порядке переехать из Минска в Смоленск.
Этим воспользовался Исполком Рады Всебелорусского съезда, прошедшего в конце 1917 года. 21 февраля он обратился к народам Белоруссии с Первой Уставной грамотой, в которой объявил себя временной властью на белорусской территории (до созыва Всебелорусского Учредительного собрания).
Акция День воли в Белоруссии
25 марта 2020, 01:01
Независимость постправды. Белорусская народная республика как исторический мифМарт 2018 выдался серым и пасмурным для большинства жителей Русской равнины. На огромном пространстве от Бреста до Москвы таял снег, небо было затянуто свинцовыми тучами. Это было самое начало весны, которое никогда не воспевают поэты и романтики из-за липкой грязи, слякоти и промозглости. Однако в Минске март 2018 года был связан с важной датой
9 марта на торжественном заседании Исполкома Рады была принята Вторая Уставная грамота, в которой провозглашалось создание Белорусской Народной Республики (БНР), декларировались права и свободы трудящихся (право на забастовки, свобода союзов, 8-часовой рабочий день и др.), отменялось право частной собственности на землю.
Особо подчёркивались права проживавших в Белоруссии национальных меньшинств (это связано с тем, что в работе Исполкома принимали участие еврейские социалисты из партии "Поалей Цион"). 18 марта 1918 г. Исполком Рады Всебелорусского съезда был преобразован в Раду Белорусской Народной Республики.
25 марта 1918 г. произошло одно из ключевых событий в мифологии белорусского национализма – Рада БНР приняла Третью Уставную грамоту, провозгласившую независимость Белорусской Народной Республики в "этнографических границах проживания белорусов".
В Грамоте отмечалось:

"Год тому назад народы Белоруссии вместе с народами России сбросили ярмо русского царизма, который сурово притеснял Белоруссию; не спрашивая народ, он бросил наш край в пожар войны, которая начисто разрушила города и села белорусские.

Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно набросили русские цари на наш свободный и независимый край".

Реальной властью Рада БНР не обладала.
На оккупированной немцами территории Белоруссии все вопросы государственного уровня решались германской военной администрацией. БНР не имела собственной армии, органов власти на местах, финансовой и судебной системы. Полномочия белорусского правительства ограничивались сферой культуры и образования.
Белорусскую Народную Республику, в отличие от ряда других политических фантомов того времени, официально не признало ни одно государство в мире.
Белорусские сепаратисты рассчитывали прежде всего на помощь Германии, а потому 25 апреля 1918 г. они отправили телеграмму кайзеру Вильгельму II, в которой объявлялась благодарность "за освобождение Белоруссии германскими войсками от тяжёлого чужого гнёта, насилия и анархии" и выражалась просьба о защите независимости белорусского государства со стороны Германской Империи. Однако немецкое руководство отказалось признавать суверенитет БНР, считая Белоруссию частью большевистской России.
16 февраля 2021, 16:19
«Нераздельная часть русского народа». Как цитадель русских националистов стала независимой республикой БеларусьНесколько лет назад белорусский оппозиционер-левак Калякин в день Октябрьской революции, являющийся в РБ государственным праздником, заявил, что 7-го ноября отмечается «великий день, который основал наше белорусское государство», и что «если бы не было революции, мы бы жили в России». Товарищ Калякин абсолютно прав
Германия готова была терпеть на захваченной территории потешное белорусское правительство, но поощрять его игры в "незалежнасць" немцы не собирались.
В связи с поражением немцев в Первой мировой войне и подписанием Компьенского перемирия, по которому Германия была обязана вывести войска с оккупированных земель, большевики денонсировали Брестский мирный договор (предусматривавший территориальные уступки Германии) и направили РККА на освобождаемые территории.
Ввиду приближения Красной армии Рада БНР 3 декабря 1918 г. переехала из Минска в Вильну, находившуюся под контролем польских формирований. 10 декабря Минск покинули немецкие войска.
На этой история Рады БНР в Белоруссии закончилась.
Рада в эмиграции
Находясь в Литве, Рада БНР во главе с Вацлавом Ластовским приняла обращение ко "всему культурному миру".
В нём подписание Рижского мирного договора, разделившего Белоруссию на польскую и советскую части, квалифицировалось как позорное преступление и "кошмарная насмешка над демократией и её идеалами". Правительство Ластовского заявило, что белорусский народ никогда не признает Рижский мир и "будет бороться до конца за свою независимость и неделимость".
18 марта 1921 года в Риге был заключен мирный договор между РСФСР и Польшей Рижский договор - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 01:00
Рижский мир. Как большевики отдали Польше Западную Украину и Западную Белоруссию18 марта 1921 года в Риге был заключен мирный договор между РСФСР и Польшей, согласно которому советская сторона уступила западноукраинские и западнобелорусские земли
Однако в 1920-х большевики уже перехватили у Рады БНР инициативу в деле белорусского государственного строительства. И белорусские националисты вскоре это осознали.
В октябре 1925 г. на заседании в Берлине Рада БНР объявила о самороспуске и прекращении борьбы с большевиками; советский Минск был объявлен "единственным центром национально-государственного возрождения Белоруссии".
Несколько членов распущенной Рады отказались подчиниться принятому решению и создали свою Раду БНР.
Рада на службе нацистов
В 1928 году Раду возглавил Василий Захарко, печально известный своим сотрудничеством с гитлеровцами.
20 апреля 1939 года глава Рады БНР подал мемориал на имя Адольфа Гитлера, где, в частности, писал:
"Предвидя неизбежность таких событий (имеется в виду надвигающаяся мировая война – прим. автора), в которых вынужден будет принять самое деятельное участие и белорусский народ, я, как главный представитель белорусского народа, уполномоченный для защиты его прав и интересов, считаю своим долгом обратиться ещё накануне этих событий с покорнейшей просьбой о помощи к Вашему Превосходительству как выдающемуся государственному деятелю, так гениально разрушающему насилие Версаля".
В другом варианте меморандума Захарко писал:
"При согласии же со стороны Вашего Превосходительства признать право белорусского народа на независимое национально-государственное существование я покорнейше прошу Ваше Превосходительство, когда наступит время, поддержать это право как силой Вашего гениального авторитета, так и силой возвышенной вами Великой Германской Империи".
В июне 1941-го, когда гитлеровская авиация утюжила Минск, снеся с лица земли 85% городской застройки, Захарко обращался к белорусам с такими словами:
"Оставайтесь на месте, объединяйтесь в национальные кружки и союзы и помогайте, чем можете, способствуя белорусскому национально-государственному возрождению Немецкой армии".
В 1943 году Захарко умер, и его место занял Николай Абрамчик, ещё более активный пособник гитлеризма.
В 1941-1943 гг. он состоял в "Белорусском комитете самопомощи" в Берлине, занимавшемся "культурно-просветительской деятельностью" (иначе говоря – нацистской пропагандой). После войны Абрамчик стал агентом ЦРУ.
С 1982 года Раду возглавлял, пожалуй, самый одиозный её член – Иосиф Сажич.
После призыва в Красную Армию Сажич дезертировал и сбежал во Львов, где начал сотрудничать с ОУН (бандеровцами). В годы немецкой оккупации побывал в составе вспомогательной полиции, батальоне железнодорожной охраны, участвовал в организации нацистского Второго Всебелорусского съезда в Минске летом 1944-го, проходил службу в диверсионном батальоне "Дальвитц", 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС.
Впоследствии, описывая свою службу нацистам, он отмечал:
"Под бело-красно-белыми флагами с "Пагонами" мои хлопцы маршировали и пели патриотические песни. Излишне говорить, что мы говорили только по-белорусски. А сейчас кто-нибудь представляет, что лейтенант белорусской армии будет говорить на родном языке?"
Рада с Ивонкой
В 1997 году Раду БНР возглавила женщина со своеобразными для Белоруссии именем и фамилией – Ивонка Сурвилла.
Родилась она в 1936 году, поэтому послужить гитлеровским захватчикам не успела. Сейчас Ивонка живёт за границей и вещает оттуда следующее:
"Европа старается помочь Белоруссии, но только сам народ Белоруссии может остановить разгул диктатуры и своеволия".
Или вот ещё её цитата:
"Как вам известно, Рада БНР не признаёт легитимности Александра Лукашенко на посту президента Республики Белоруссия, и поэтому считает, что он с трибуны ООН говорить от имени белорусского народа не имеет права".
Если не знать автора этих слов, можно подумать, что они принадлежат Светлане Тихановской или кому-то из её "кабинета". Причём весомость речей Тихановской и Сурвиллы примерно одинаковая.
Нет сомнений, что нынешнее правительство в изгнании повторит бесславную судьбу своего предшественника. И, собственно, уже повторяет – в части поддержки нацистского режима. В данном случае – в Киеве.
 
Белоруссия1918 гСветлана Тихановскаяколлаборационисты
 
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Заголовок открываемого материала
01:00На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР
20:35Личный враг Богдана Хмельницкого. Как лидер "партии войны" спровоцировал катастрофу Польши
20:30Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО
20:15Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского
20:00Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
19:45"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
19:30"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
19:15Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
19:00Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа
18:28Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия
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