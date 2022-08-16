https://ukraina.ru/20220816/1037745479.html

Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России

Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России - 16.08.2022 Украина.ру

Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России

Предложение МИД Финляндии о сокращении в десять раз количества туристических виз, выдаваемых гражданам России, утверждено правительством страны. Об этом сообщил 16 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто

2022-08-16T18:40

2022-08-16T18:40

2022-08-16T18:40

финляндия

визы

евросоюз

россия

новости

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_2f336e723a0430da045896605955b1f9.jpg

По словам министра, ограничения вступают в силу с 1 сентября. Он отметил, что ограничить количество турвиз можно путем их выдачи только в определенные дни. Хаависто подчеркнул, что "национальное решение визового вопроса не исключает продолжения обсуждений на уровне ЕС".Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер добавил, что ведомство сократит количество заявлений на въездную визу, принимаемых от граждан России с 1000 до 500 в сутки. Напомним, ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза.

https://ukraina.ru/20220808/1037426594.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

финляндия, визы, евросоюз, россия, новости, санкции