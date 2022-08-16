https://ukraina.ru/20220816/1037745479.html
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России - 16.08.2022 Украина.ру
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России
Предложение МИД Финляндии о сокращении в десять раз количества туристических виз, выдаваемых гражданам России, утверждено правительством страны. Об этом сообщил 16 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
2022-08-16T18:40
2022-08-16T18:40
2022-08-16T18:40
финляндия
визы
евросоюз
россия
новости
санкции
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По словам министра, ограничения вступают в силу с 1 сентября. Он отметил, что ограничить количество турвиз можно путем их выдачи только в определенные дни. Хаависто подчеркнул, что "национальное решение визового вопроса не исключает продолжения обсуждений на уровне ЕС".Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер добавил, что ведомство сократит количество заявлений на въездную визу, принимаемых от граждан России с 1000 до 500 в сутки. Напомним, ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза.
https://ukraina.ru/20220808/1037426594.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
финляндия, визы, евросоюз, россия, новости, санкции
Финляндия, визы, Евросоюз, Россия, Новости, Санкции
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России
Предложение МИД Финляндии о сокращении в десять раз количества туристических виз, выдаваемых гражданам России, утверждено правительством страны. Об этом сообщил 16 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто