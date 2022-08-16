Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России - 16.08.2022 Украина.ру
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Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России - 16.08.2022 Украина.ру
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России
Предложение МИД Финляндии о сокращении в десять раз количества туристических виз, выдаваемых гражданам России, утверждено правительством страны. Об этом сообщил 16 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
2022-08-16T18:40
2022-08-16T18:40
финляндия
визы
евросоюз
россия
новости
санкции
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По словам министра, ограничения вступают в силу с 1 сентября. Он отметил, что ограничить количество турвиз можно путем их выдачи только в определенные дни. Хаависто подчеркнул, что "национальное решение визового вопроса не исключает продолжения обсуждений на уровне ЕС".Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер добавил, что ведомство сократит количество заявлений на въездную визу, принимаемых от граждан России с 1000 до 500 в сутки. Напомним, ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза.
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финляндия, визы, евросоюз, россия, новости, санкции
Финляндия, визы, Евросоюз, Россия, Новости, Санкции

Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России

18:40 16.08.2022
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
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Предложение МИД Финляндии о сокращении в десять раз количества туристических виз, выдаваемых гражданам России, утверждено правительством страны. Об этом сообщил 16 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
По словам министра, ограничения вступают в силу с 1 сентября. Он отметил, что ограничить количество турвиз можно путем их выдачи только в определенные дни. Хаависто подчеркнул, что "национальное решение визового вопроса не исключает продолжения обсуждений на уровне ЕС".
Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер добавил, что ведомство сократит количество заявлений на въездную визу, принимаемых от граждан России с 1000 до 500 в сутки.

Только 100 из них придется на туристов, а остальные на путешествующих по работе, учебе и семейным вопросам.

Юсси Таннер
Глава консульской службы МИД Финляндии
Напомним, ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза.
Работа аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 18:34
Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристовГлава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза. Об этом она заявила 8 августа в интервью телекомпании "Юле".
 
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