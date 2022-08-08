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Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов
Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов - 08.08.2022 Украина.ру
Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов
Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза. Об этом она заявила 8 августа в интервью телекомпании "Юле".
2022-08-08T18:34
2022-08-08T18:34
2022-08-08T18:34
финляндия
евросоюз
шенген
санкции
новости
россия
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По ее словам, "в то время, когда Россия ведет боевые действия на Украине, россияне могут путешествовать по Европе, быть туристами, и это неправильно".Марин также заявила, что "данный вопрос будет подниматься более решительно на будущих заседаниях Европейского совета". Она подчеркнула, что ее личное мнение заключается в том, что туризм из России должен быть ограничен.Ранее за прекращение выдачи виз гражданам России выступил ряд депутатов финского парламента, однако министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, призвав вынести данный вопрос на уровень Евросоюза.
https://ukraina.ru/20220704/1034283305.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
финляндия, евросоюз, шенген, санкции, новости, россия
Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов
Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза. Об этом она заявила 8 августа в интервью телекомпании "Юле".
По ее словам, "в то время, когда Россия ведет боевые действия на Украине, россияне могут путешествовать по Европе, быть туристами, и это неправильно".
Надеюсь, что государства ЕС примут совместное решение [по ограничению туризма из РФ], поскольку финскую границу можно пересечь по визе любой страны Шенгенской зоны
Санна Марин
Премьер-министр Финляндии
Марин также заявила, что "данный вопрос будет подниматься более решительно на будущих заседаниях Европейского совета". Она подчеркнула, что ее личное мнение заключается в том, что туризм из России должен быть ограничен.
Ранее за прекращение выдачи виз гражданам России выступил ряд депутатов финского парламента, однако министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, призвав вынести данный вопрос на уровень Евросоюза.