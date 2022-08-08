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Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов

Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов - 08.08.2022 Украина.ру

Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов

Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что следует ограничить посещение российскими туристами Финляндии и стран Евросоюза. Об этом она заявила 8 августа в интервью телекомпании "Юле".

2022-08-08T18:34

2022-08-08T18:34

2022-08-08T18:34

финляндия

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По ее словам, "в то время, когда Россия ведет боевые действия на Украине, россияне могут путешествовать по Европе, быть туристами, и это неправильно".Марин также заявила, что "данный вопрос будет подниматься более решительно на будущих заседаниях Европейского совета". Она подчеркнула, что ее личное мнение заключается в том, что туризм из России должен быть ограничен.Ранее за прекращение выдачи виз гражданам России выступил ряд депутатов финского парламента, однако министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, призвав вынести данный вопрос на уровень Евросоюза.

https://ukraina.ru/20220704/1034283305.html

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финляндия, евросоюз, шенген, санкции, новости, россия