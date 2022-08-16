Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
© AP / Efrem Lukatsky
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, как власти той части Запорожья, которая еще находится под контролем Киева, будут эвакуироваться на Запад
Рогов рассказал курьезную ситуацию: несколько дней назад человек, называющий себя мэром Запорожья - представитель организованной преступной группировки "Гробики" с кличкой Жмурик - по ошибке выложил в личный телеграм-канал план эвакуации из Запорожья.
Этот план, рассказывает Рогов, долго оставался на канале, а потом Жмурик начал объяснять, что его неправильно поняли, мол, все хорошо, никто никуда не бежит… А план эвакуации - для тех, кто находится на уже освобожденных территориях.
Он для нас на украинской мове с подробностями объяснил, как нам эвакуироваться. Причем эвакуироваться на запад. На запад мы, конечно, пойдем, но пойдем не с эвакуацией, а с освобождением родной земли, с возвращением ее в родную гавань. Это вкратце, если говорить по поводу безопасности.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.