Куда будут бежать киевские ставленники в Запорожье?
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Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье
Куда будут бежать киевские ставленники в Запорожье?
Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, как власти той части Запорожья, которая еще находится под контролем Киева, будут эвакуироваться на Запад
2022-08-16T18:09
2022-08-16T18:09
новости
украина
владимир рогов
запорожская область
эвакуация
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Рогов рассказал курьезную ситуацию: несколько дней назад человек, называющий себя мэром Запорожья - представитель организованной преступной группировки "Гробики" с кличкой Жмурик - по ошибке выложил в личный телеграм-канал план эвакуации из Запорожья.Этот план, рассказывает Рогов, долго оставался на канале, а потом Жмурик начал объяснять, что его неправильно поняли, мол, все хорошо, никто никуда не бежит… А план эвакуации - для тех, кто находится на уже освобожденных территориях.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220811/1037574799.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, эвакуация
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, эвакуация

Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье

18:09 16.08.2022
 
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
Киев военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, как власти той части Запорожья, которая еще находится под контролем Киева, будут эвакуироваться на Запад
Рогов рассказал курьезную ситуацию: несколько дней назад человек, называющий себя мэром Запорожья - представитель организованной преступной группировки "Гробики" с кличкой Жмурик - по ошибке выложил в личный телеграм-канал план эвакуации из Запорожья.
Этот план, рассказывает Рогов, долго оставался на канале, а потом Жмурик начал объяснять, что его неправильно поняли, мол, все хорошо, никто никуда не бежит… А план эвакуации - для тех, кто находится на уже освобожденных территориях.
Он для нас на украинской мове с подробностями объяснил, как нам эвакуироваться. Причем эвакуироваться на запад. На запад мы, конечно, пойдем, но пойдем не с эвакуацией, а с освобождением родной земли, с возвращением ее в родную гавань. Это вкратце, если говорить по поводу безопасности.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 21:36
Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях УкраиныТребование правительства об эвакуации в ближайшее время распространится еще на несколько областей Украины, заявила 11 августа вице-премьер Ирина Верещук
 
НовостиУкраинаВладимир РоговЗапорожская областьэвакуация
 
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18:09Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье
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