https://ukraina.ru/20220816/1037744574.html

Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье

Куда будут бежать киевские ставленники в Запорожье?

Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, как власти той части Запорожья, которая еще находится под контролем Киева, будут эвакуироваться на Запад

2022-08-16T18:09

2022-08-16T18:09

2022-08-16T18:09

новости

украина

владимир рогов

запорожская область

эвакуация

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Рогов рассказал курьезную ситуацию: несколько дней назад человек, называющий себя мэром Запорожья - представитель организованной преступной группировки "Гробики" с кличкой Жмурик - по ошибке выложил в личный телеграм-канал план эвакуации из Запорожья.Этот план, рассказывает Рогов, долго оставался на канале, а потом Жмурик начал объяснять, что его неправильно поняли, мол, все хорошо, никто никуда не бежит… А план эвакуации - для тех, кто находится на уже освобожденных территориях.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220811/1037574799.html

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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, эвакуация