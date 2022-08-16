Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории"
17:31 16.08.2022 (обновлено: 17:32 16.08.2022)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБлокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
Украинская сторона закрыла выезд на освобожденные территории Запорожской области из-за "погодных условий". Об это сообщает 16 августа подконтрольная Киеву так называемая Запорожская областная военная администрация в своем Telegram-канале
Запрет на выезд введен пока что сроком на один день.
Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится
На настоящий момент Запорожская область является единственным регионом, где можно пересечь линию фронта. По сообщению члена пророссийского главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, очередь на выезд на освобожденные территории составляет около 10 тысяч человек.
Сведения Рогова также подтверждались материалами американских СМИ.
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