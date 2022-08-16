https://ukraina.ru/20220816/1037741964.html

Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории"

Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории" - 16.08.2022 Украина.ру

Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории"

Украинская сторона закрыла выезд на освобожденные территории Запорожской области из-за "погодных условий". Об это сообщает 16 августа подконтрольная Киеву так называемая Запорожская областная военная администрация в своем Telegram-канале

2022-08-16T17:31

2022-08-16T17:31

2022-08-16T17:32

запорожье

запорожская область

погода

освобождённые регионы украины

новости

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Запрет на выезд введен пока что сроком на один день. На настоящий момент Запорожская область является единственным регионом, где можно пересечь линию фронта. По сообщению члена пророссийского главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, очередь на выезд на освобожденные территории составляет около 10 тысяч человек. Сведения Рогова также подтверждались материалами американских СМИ.

https://ukraina.ru/20220816/1037665594.html

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запорожье, запорожская область, погода, освобождённые регионы украины, новости