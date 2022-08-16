Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории" - 16.08.2022 Украина.ру
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Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории"
Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории" - 16.08.2022 Украина.ру
Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории"
Украинская сторона закрыла выезд на освобожденные территории Запорожской области из-за "погодных условий". Об это сообщает 16 августа подконтрольная Киеву так называемая Запорожская областная военная администрация в своем Telegram-канале
2022-08-16T17:31
2022-08-16T17:32
запорожье
запорожская область
погода
освобождённые регионы украины
новости
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Запрет на выезд введен пока что сроком на один день. На настоящий момент Запорожская область является единственным регионом, где можно пересечь линию фронта. По сообщению члена пророссийского главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, очередь на выезд на освобожденные территории составляет около 10 тысяч человек. Сведения Рогова также подтверждались материалами американских СМИ.
https://ukraina.ru/20220816/1037665594.html
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запорожье, запорожская область, погода, освобождённые регионы украины, новости
Запорожье, Запорожская область, погода, освобождённые регионы Украины, Новости

Украина закрыла выезд на "временно оккупированные территории"

17:31 16.08.2022 (обновлено: 17:32 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБлокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
Блокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Украинская сторона закрыла выезд на освобожденные территории Запорожской области из-за "погодных условий". Об это сообщает 16 августа подконтрольная Киеву так называемая Запорожская областная военная администрация в своем Telegram-канале
Запрет на выезд введен пока что сроком на один день.

Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится

На настоящий момент Запорожская область является единственным регионом, где можно пересечь линию фронта. По сообщению члена пророссийского главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, очередь на выезд на освобожденные территории составляет около 10 тысяч человек.
Сведения Рогова также подтверждались материалами американских СМИ.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
04:30
"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части ЗапорожьяЧлен Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что даже на Западе признают, что люди бегут из той части области, которую контролируют ВСУ
 
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