https://ukraina.ru/20220816/1037665594.html

"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья

Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья

"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что даже на Западе признают, что люди бегут из той части области, которую контролируют ВСУ

2022-08-16T04:30

2022-08-16T04:30

2022-08-16T04:30

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украина

запорожская область

владимир рогов

жители

переезд

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Многие жители территорий Запорожской области, которые все еще находятся под контролем режима Владимира Зеленского, хотят перебраться в освобожденные районы региона, рассказал Рогов. По его словам, люди готовы платить любые деньги, ожидать в очередях на блокпостах лишь бы их выпустили из пока еще оккупированных ВСУ территорий.Этот факт, подчеркнул он, признал даже "такой фейк-ньюз, как CNN". В своем недавнем репортаже, они показали очереди из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220814/1037637233.html

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новости, украина, запорожская область, владимир рогов, жители, переезд