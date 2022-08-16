"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что даже на Западе признают, что люди бегут из той части области, которую контролируют ВСУ
Многие жители территорий Запорожской области, которые все еще находятся под контролем режима Владимира Зеленского, хотят перебраться в освобожденные районы региона, рассказал Рогов. По его словам, люди готовы платить любые деньги, ожидать в очередях на блокпостах лишь бы их выпустили из пока еще оккупированных ВСУ территорий.
Этот факт, подчеркнул он, признал даже "такой фейк-ньюз, как CNN". В своем недавнем репортаже, они показали очереди из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.
Конечно, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких. Всем рекомендую найти этот сюжет, потому что - четко видно, что машины переполнены вещами личными, люди именно переезжают. За родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами. То есть, люди едут на освобожденную территорию.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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