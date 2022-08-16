Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220816/1037665594.html
"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья
Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья
"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что даже на Западе признают, что люди бегут из той части области, которую контролируют ВСУ
2022-08-16T04:30
2022-08-16T04:30
новости
украина
запорожская область
владимир рогов
жители
переезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/75/1033557584_0:266:5500:3360_1920x0_80_0_0_3b6487c2f6c9f3514afffc2078154e1d.jpg
Многие жители территорий Запорожской области, которые все еще находятся под контролем режима Владимира Зеленского, хотят перебраться в освобожденные районы региона, рассказал Рогов. По его словам, люди готовы платить любые деньги, ожидать в очередях на блокпостах лишь бы их выпустили из пока еще оккупированных ВСУ территорий.Этот факт, подчеркнул он, признал даже "такой фейк-ньюз, как CNN". В своем недавнем репортаже, они показали очереди из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220814/1037637233.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/75/1033557584_611:0:5500:3667_1920x0_80_0_0_3f7263947a477fd78d59664c33044622.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожская область, владимир рогов, жители, переезд
Новости, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, жители, переезд

"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья

04:30 16.08.2022
 
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
Читать в
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что даже на Западе признают, что люди бегут из той части области, которую контролируют ВСУ
Многие жители территорий Запорожской области, которые все еще находятся под контролем режима Владимира Зеленского, хотят перебраться в освобожденные районы региона, рассказал Рогов. По его словам, люди готовы платить любые деньги, ожидать в очередях на блокпостах лишь бы их выпустили из пока еще оккупированных ВСУ территорий.
Этот факт, подчеркнул он, признал даже "такой фейк-ньюз, как CNN". В своем недавнем репортаже, они показали очереди из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.
Конечно, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких. Всем рекомендую найти этот сюжет, потому что - четко видно, что машины переполнены вещами личными, люди именно переезжают. За родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами. То есть, люди едут на освобожденную территорию.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 07:45
"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны Проблема на ЗАЭС заключается в первую очередь в том, что, если сами реакторы очень хорошо защищены, то обезопасить обеспечивающие системы или защитить людей, обслуживающих реакторы, намного сложнее, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
 
НовостиУкраинаЗапорожская областьВладимир Роговжителипереезд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:53Главное на 16 августа: в России и в мире
05:45Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича
05:30Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
05:15Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны
05:00Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины
04:45Референдумы: Межуев поддержал предложение американского политтехнолога
04:30"С вещами и собаками": Рогов рассказал, как люди бегут из оккупированной части Запорожья
04:15Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом
04:00"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума
01:00Зборовский договор. Кто украл победу Богдана Хмельницкого
21:45Украинский прокурор украл 8 килограмм золота
21:15Латвия подарила Украине четыре вертолета
21:00Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов
20:49Союзные войска окружили Северск с трех сторон
20:45Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове
20:30В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников
20:00СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
19:45Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
19:30ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС
19:30Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ
Лента новостейМолния