Кличко развелся с женой после 25 лет брака - 15.08.2022 Украина.ру
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Кличко развелся с женой после 25 лет брака
Кличко развелся с женой после 25 лет брака - 15.08.2022 Украина.ру
Кличко развелся с женой после 25 лет брака
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разводе с женой по обоюдному согласию. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию "Бабель" 15 августа
2022-08-15T12:13
2022-08-15T12:13
новости
кличко
развод
киев
украина
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51-летний Виталий Кличко развелся с 48-летней Натальей Кличко (Егоровой). Много лет супруги жили в разных городах и странах, теперь пара официально оформила развод, сообщил киевский градоначальник.В настоящее время Наталья Кличко живет в Германии. Трое детей от брака с Виталием Кличко учатся в Великобритании. Наталья занимается общественной деятельностью, в соцсетях называет себя певицей и автором песен, тренером по йоге и медитации.
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новости, кличко, развод, киев, украина
Новости, Кличко, развод, Киев, Украина

Кличко развелся с женой после 25 лет брака

12:13 15.08.2022
 
© Наталья Кличко/ИнстаграмНаталья Кличко
Наталья Кличко
© Наталья Кличко/Инстаграм
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разводе с женой по обоюдному согласию. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию "Бабель" 15 августа
51-летний Виталий Кличко развелся с 48-летней Натальей Кличко (Егоровой). Много лет супруги жили в разных городах и странах, теперь пара официально оформила развод, сообщил киевский градоначальник.
Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается.
Виталий Кличко
мэр Киева
В настоящее время Наталья Кличко живет в Германии. Трое детей от брака с Виталием Кличко учатся в Великобритании. Наталья занимается общественной деятельностью, в соцсетях называет себя певицей и автором песен, тренером по йоге и медитации.
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