https://ukraina.ru/20220815/1037667797.html

Кличко развелся с женой после 25 лет брака

Кличко развелся с женой после 25 лет брака - 15.08.2022 Украина.ру

Кличко развелся с женой после 25 лет брака

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разводе с женой по обоюдному согласию. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию "Бабель" 15 августа

2022-08-15T12:13

2022-08-15T12:13

2022-08-15T12:13

новости

кличко

развод

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103084/50/1030845099_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_6cfa155f3629e30ddd95a3982111a236.jpg

51-летний Виталий Кличко развелся с 48-летней Натальей Кличко (Егоровой). Много лет супруги жили в разных городах и странах, теперь пара официально оформила развод, сообщил киевский градоначальник.В настоящее время Наталья Кличко живет в Германии. Трое детей от брака с Виталием Кличко учатся в Великобритании. Наталья занимается общественной деятельностью, в соцсетях называет себя певицей и автором песен, тренером по йоге и медитации.

https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кличко, развод, киев, украина