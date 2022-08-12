Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - 12.08.2022 Украина.ру
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Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - 12.08.2022 Украина.ру
Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где провел встречу с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он сообщил вечером 11 августа в своем Telegram
2022-08-12T07:12
2022-08-12T07:13
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Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по безопасности республик Донбасса.Он также сообщил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств России, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин и др. Последний также проинформировал Медведева о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами.В начале недели в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Леонид Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела тогда погибли более 50 человек. В тот же день Донбасс также посетил актер Стивен Сигал.
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медведев, лнр, новости
Медведев, ЛНР, Новости

Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

07:12 12.08.2022 (обновлено: 07:13 12.08.2022)
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где провел встречу с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он сообщил вечером 11 августа в своем Telegram
Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по безопасности республик Донбасса.

"Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", — уточнил он.

Он также сообщил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств России, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин и др.
Последний также проинформировал Медведева о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами.
В начале недели в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Леонид Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела тогда погибли более 50 человек. В тот же день Донбасс также посетил актер Стивен Сигал.
 
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