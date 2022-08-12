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Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - 12.08.2022 Украина.ру

Медведев встретился с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где провел встречу с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он сообщил вечером 11 августа в своем Telegram

2022-08-12T07:12

2022-08-12T07:12

2022-08-12T07:13

медведев

лнр

новости

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Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по безопасности республик Донбасса.Он также сообщил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств России, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин и др. Последний также проинформировал Медведева о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами.В начале недели в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Леонид Слуцкий посетил СИЗО в Еленовке (ДНР). В конце июля оно было обстреляно, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В тюрьме содержались украинские военнопленные, в результате обстрела тогда погибли более 50 человек. В тот же день Донбасс также посетил актер Стивен Сигал.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

медведев, лнр, новости