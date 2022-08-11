Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских - 11.08.2022 Украина.ру
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Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских
Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских - 11.08.2022 Украина.ру
Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских написала, что "темные воспоминания останутся в прошлом", а жизнь откладывать нельзя, за что ее раскритиковали поклонники. Соответствующая запись и фото артистки были опубликованы в ее Instagram* 10 августа
2022-08-11T14:26
2022-08-11T14:26
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"Однажды все станет лишь воспоминанием. Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду, что нынешние темные времена однажды останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем", - написала Каменских.Подписчики не оценили философского настроения певицы, с начала спецоперации не живущей на Украине.Они упрекнули певицу в том, что она уехала и не разделяет трудностей украинцев, оставшихся дома. "Да, особенно для тех, кто из Мариуполя, – только воспоминание", язвительно написала одна из комментаторов.Ранее фанатов Каменской возмутило то, что артистка с начала спецоперации выступает только за границей, как и ее муж - певец Потап, возмущенные подписчики назвали их "диванными войсками".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Новости, Каменских, певица, фанаты

Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских

14:26 11.08.2022
 
© Настя Каменских/ИнстаграмНастя Каменских
Настя Каменских
© Настя Каменских/Инстаграм
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Украинская певица Настя Каменских написала, что "темные воспоминания останутся в прошлом", а жизнь откладывать нельзя, за что ее раскритиковали поклонники. Соответствующая запись и фото артистки были опубликованы в ее Instagram* 10 августа
"Однажды все станет лишь воспоминанием. Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду, что нынешние темные времена однажды останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем", - написала Каменских.
Подписчики не оценили философского настроения певицы, с начала спецоперации не живущей на Украине.
Они упрекнули певицу в том, что она уехала и не разделяет трудностей украинцев, оставшихся дома. "Да, особенно для тех, кто из Мариуполя, – только воспоминание", язвительно написала одна из комментаторов.
Ранее фанатов Каменской возмутило то, что артистка с начала спецоперации выступает только за границей, как и ее муж - певец Потап, возмущенные подписчики назвали их "диванными войсками".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алексей Потапенко и Настя Каменских
22 июня, 13:22
«Служат диванным войскам»: Потап и Каменских привели украинцев в бешенствоФанатов украинской певицы Насти Каменской возмутило то, что артистка с начала спецоперации выступает только за границей, как и ее муж - певец Потап, гневные комментарии появились под очередным фото певицы из Праги в соцсети
 
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