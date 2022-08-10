Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037512661.html
Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева
Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева - 10.08.2022 Украина.ру
Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева
Западные страны никогда не признают, что Украина нарушает правила ведения войны, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-10T17:36
2022-08-10T17:36
килинкаров
военные преступления
запад
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_134a889248ce7ba9be81ff99441951d1.jpg.webp
Политик считает, что Запад этого не сделает, поскольку именно западные страны напрямую участвуют в этих процессах.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037380166.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d88ef76c26cec875d5429560c4c2648f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
килинкаров, военные преступления, запад, украина, новости
Килинкаров, Военные преступления, Запад, Украина, Новости

Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева

17:36 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР
Работа следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные страны никогда не признают, что Украина нарушает правила ведения войны, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Политик считает, что Запад этого не сделает, поскольку именно западные страны напрямую участвуют в этих процессах.

Более того, Запад управляет такими процессами. Запад финансирует это все, поэтому, конечно, никакого признания Запада не будет. Они же для того вкладывают финансовый ресурс, чтобы потом самих себя обвинять в военных преступлениях.

Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
Жизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 14:27
В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУСотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
КилинкаровВоенные преступленияЗападУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом
18:17Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
18:06Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео
18:06Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ
18:00Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление
17:49"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа
17:45В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам
17:36Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева
17:33Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство
17:22Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера
17:18Александр Малькевич: России нужны Министерство пропаганды и СМЕРШ
17:17Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат
17:11Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евро
16:55Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
16:53Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню
16:48Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео
16:45Мэр Мадрида поговорил с фальшивым Кличко о гей-фестивале имени Бандеры
16:19Александр Хроленко: США и Украина понимают, что проиграли России битву за Донбасс
16:10Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
16:07В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины
Лента новостейМолния