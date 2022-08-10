Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева
Западные страны никогда не признают, что Украина нарушает правила ведения войны, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Политик считает, что Запад этого не сделает, поскольку именно западные страны напрямую участвуют в этих процессах.
Более того, Запад управляет такими процессами. Запад финансирует это все, поэтому, конечно, никакого признания Запада не будет. Они же для того вкладывают финансовый ресурс, чтобы потом самих себя обвинять в военных преступлениях.
7 августа, 14:27В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУСотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times
Полностью интервью можно прочитать здесь.