https://ukraina.ru/20220809/1037458780.html

"Дрожал, как осиновый лист": Галкин удивил публику своим трусливым поведением

"Дрожал, как осиновый лист": Галкин удивил публику своим трусливым поведением - 09.08.2022 Украина.ру

"Дрожал, как осиновый лист": Галкин удивил публику своим трусливым поведением

Несколько дней назад во время концерта юмориста Максима Галкина в Юрмале произошла драка из-за разных политических взглядов двоих зрителей, сообщает 9 августа "Экспресс Газета"

2022-08-09T16:06

2022-08-09T16:06

2022-08-09T16:06

новости

максим галкин

юрмала

драка

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Очевидцы происшествия рассказали изданию, что двое мужчин, обменявшись оскорблениями, устроили потасовку. По словам зрительницы Валерии Леоновой, Галкин выглядел напряженным с самого начала концерта, а увидев драку, сильно растерялся."Когда Макс понял, что дело серьезное, у него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал, как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется. Конечно, он был в шоке", - рассказала Леонова.Другие очевидцы добавляют, что причиной драки стали "разные политические взгляды" мужчин.Скандалы на концерт Галкина в последнее время – не редкость. Недовольные его высказываниями зрители в Израиле обливали артиста водой и бросали тухлые яйца.Ранее депутат Роман Худяков резко раскритиковал поведение Галкина с начала СВО, отметив, что "когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал".

https://ukraina.ru/20220722/1036766366.html

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новости, максим галкин, юрмала, драка