https://ukraina.ru/20220809/1037399859.html
Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса
Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса
Киевские власти объявили эвакуацию жителей подконтрольной Украине части Донецкой области. Двести тысяч человек могут вывезти для того, чтобы потом отбиваться от обвинений в использовании гражданских в качестве живого щита. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-08-09T08:45
2022-08-09T08:45
2022-08-09T08:45
новости
неменский
эвакуация
донецкая область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037228022_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_1cb1415d09cb2b22b7dffbebad0a7f5f.jpg
Эвакуация мирных жителей - сильный аргумент, с помощью которого можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения, заявил Неменский. Вместе с предложениями об эвакуации в Харьковской области создаются трудности по пересечению территорий, подконтрольных России и Украине. Те, кто живут там, где стоят союзные силы, не могут вернуться, если выезжали на украинскую территорию - этому препятствует Киев. Так что заявленная эвакуация - красивый жест, заключил эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037065681.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037228022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_caff8cb367657a3cafdf7e47d05cd2a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, неменский, эвакуация, донецкая область, украина
Новости, Неменский, эвакуация, Донецкая область, Украина
Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса
Киевские власти объявили эвакуацию жителей подконтрольной Украине части Донецкой области. Двести тысяч человек могут вывезти для того, чтобы потом отбиваться от обвинений в использовании гражданских в качестве живого щита. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский