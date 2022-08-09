Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса
Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса
Киевские власти объявили эвакуацию жителей подконтрольной Украине части Донецкой области. Двести тысяч человек могут вывезти для того, чтобы потом отбиваться от обвинений в использовании гражданских в качестве живого щита. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-08-09T08:45
2022-08-09T08:45
новости
неменский
эвакуация
донецкая область
украина
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Эвакуация мирных жителей - сильный аргумент, с помощью которого можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения, заявил Неменский. Вместе с предложениями об эвакуации в Харьковской области создаются трудности по пересечению территорий, подконтрольных России и Украине. Те, кто живут там, где стоят союзные силы, не могут вернуться, если выезжали на украинскую территорию - этому препятствует Киев. Так что заявленная эвакуация - красивый жест, заключил эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, неменский, эвакуация, донецкая область, украина
Новости, Неменский, эвакуация, Донецкая область, Украина

Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса

08:45 09.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Киевские власти объявили эвакуацию жителей подконтрольной Украине части Донецкой области. Двести тысяч человек могут вывезти для того, чтобы потом отбиваться от обвинений в использовании гражданских в качестве живого щита. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
Эвакуация мирных жителей - сильный аргумент, с помощью которого можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения, заявил Неменский.
Этот жест помог бы Киеву оправдываться и отбиваться от обвинений в том, что он совершенно не жалеет жизни гражданского населения, более того — использует его как прикрытие
Олег Неменский
политолог и историк
Вместе с предложениями об эвакуации в Харьковской области создаются трудности по пересечению территорий, подконтрольных России и Украине. Те, кто живут там, где стоят союзные силы, не могут вернуться, если выезжали на украинскую территорию - этому препятствует Киев. Так что заявленная эвакуация - красивый жест, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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