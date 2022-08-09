https://ukraina.ru/20220809/1037398471.html

"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО

"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО - 09.08.2022 Украина.ру

"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО

На войне часто случается, что сообщения об успехах с любой стороны бывают преждевременными, командиры спешат быстрее доложить наверх об успехах, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-09T04:15

2022-08-09T04:15

2022-08-09T04:15

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Ранее поступали сообщения о том, что союзные силы в Донбассе взяли под контроль Пески, из которого ВСУ регулярно обстреливали Донецк. Но оказалось, что это было преждевременно — зачистка населенного пункта продолжается.По его словам, Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в районе поселка Пески "адом", это показывает, какое колоссальное преимущество российская армия и НМ ДНР-ЛНР имели на этом участке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037387263.html

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пески, всу, сво, новости, успех