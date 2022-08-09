"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО - 09.08.2022 Украина.ру
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"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО
"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО - 09.08.2022 Украина.ру
"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО
На войне часто случается, что сообщения об успехах с любой стороны бывают преждевременными, командиры спешат быстрее доложить наверх об успехах, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-09T04:15
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пески
всу
сво
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успех
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Ранее поступали сообщения о том, что союзные силы в Донбассе взяли под контроль Пески, из которого ВСУ регулярно обстреливали Донецк. Но оказалось, что это было преждевременно — зачистка населенного пункта продолжается.По его словам, Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в районе поселка Пески "адом", это показывает, какое колоссальное преимущество российская армия и НМ ДНР-ЛНР имели на этом участке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037387263.html
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пески, всу, сво, новости, успех

"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО

04:15 09.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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На войне часто случается, что сообщения об успехах с любой стороны бывают преждевременными, командиры спешат быстрее доложить наверх об успехах, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее поступали сообщения о том, что союзные силы в Донбассе взяли под контроль Пески, из которого ВСУ регулярно обстреливали Донецк. Но оказалось, что это было преждевременно — зачистка населенного пункта продолжается.
На войне частенько бывает, что сообщения об успехах с любой стороны бывают преждевременными и необъективными. Некоторые командиры горячатся побыстрее доложить наверх об успехе.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в районе поселка Пески "адом", это показывает, какое колоссальное преимущество российская армия и НМ ДНР-ЛНР имели на этом участке.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 07:03
Харьков — Москва. Как выехать из Украины и не попасть в тюрьму или под обстрел ВСУ
 
ПескиВСУСВОНовостиуспех
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
04:15"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО
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