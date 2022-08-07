Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS - 07.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS - 07.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
Вхождение региона в состав России действительно может снизить рис ударов по Херсонской области, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-08-07T19:15
2022-08-07T19:15
новости
херсонская область
himars
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По его мнению, заявление Минобороны России о непосредственном участии США и Великобритании в вооруженном конфликте на Украине – медицинский факт.Более того, считает эксперт, этот факт был очевиден еще во время Майдана в 2014 году, хотя и не признавался Западом, как не признается и сейчас.По его мнению, вхождение освобожденных территорий в состав России действительно могло бы снизить риск ударов HIMARS по ним, так как отмашка на удары дается в Вашингтоне.Комментируя слова главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что референдум о вхождении региона в состав РФ должен быть проведен как можно скорее, он отметил, что это вопрос реализации инстинкта самосохранения.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037051912.html
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новости, херсонская область, himars

Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS

19:15 07.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Вхождение региона в состав России действительно может снизить рис ударов по Херсонской области, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
По его мнению, заявление Минобороны России о непосредственном участии США и Великобритании в вооруженном конфликте на Украине – медицинский факт.
Более того, считает эксперт, этот факт был очевиден еще во время Майдана в 2014 году, хотя и не признавался Западом, как не признается и сейчас.
По его мнению, вхождение освобожденных территорий в состав России действительно могло бы снизить риск ударов HIMARS по ним, так как отмашка на удары дается в Вашингтоне.
Да, существует такая вероятность, потому что по территории Крыма, который не признан российским, но входит в состав Российской Федерации, удары не наносятся, потому что наши западные коллеги понимают, к каким последствиям это может привести.
Комментируя слова главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что референдум о вхождении региона в состав РФ должен быть проведен как можно скорее, он отметил, что это вопрос реализации инстинкта самосохранения.
Полный текст интервью читайте здесь.
Кирилл Стремоусов
31 июля, 12:21
Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в КиевеСпецоперация РФ на Украине должна быть расширена с целью освобождения других областей страны, а в Киеве будет организован трибунал над военными преступниками. Об этом рассказал в опубликованном 31 июля агентством РИА Новости интервью замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
 
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