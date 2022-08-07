https://ukraina.ru/20220807/1037384024.html

Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS

Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS - 07.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS

Вхождение региона в состав России действительно может снизить рис ударов по Херсонской области, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-08-07T19:15

2022-08-07T19:15

2022-08-07T19:15

новости

херсонская область

himars

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По его мнению, заявление Минобороны России о непосредственном участии США и Великобритании в вооруженном конфликте на Украине – медицинский факт.Более того, считает эксперт, этот факт был очевиден еще во время Майдана в 2014 году, хотя и не признавался Западом, как не признается и сейчас.По его мнению, вхождение освобожденных территорий в состав России действительно могло бы снизить риск ударов HIMARS по ним, так как отмашка на удары дается в Вашингтоне.Комментируя слова главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что референдум о вхождении региона в состав РФ должен быть проведен как можно скорее, он отметил, что это вопрос реализации инстинкта самосохранения.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037051912.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, himars