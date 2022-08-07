"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
Украина является полигоном для идеалогических, информационных, военных и политических испытаний Запада, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Можно сказать, это уникальный опыт. Правда, здесь Украина, часть украинского общества, истеблишмент, пошел навстречу этому эксперименту и добровольно согласился в нем участвовать.
Он отметил, что "украинский опыт" будет востребован для Запада в будущем для госпереворотов и дестабилизации экономических систем разных стран.
Эксперт объяснил, что киевские власти согласны на этот эксперимент ради собственной выгоды – огромные средства, которые выделяют США, Великобритания и ЕС, в большей степени "оседают" в карманах правящей элиты.
Полный текст интервью читайте здесь.
28 июля, 07:45"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениямиАмериканские РСЗО HIMARS не спасут ВСУ и не изменят соотношение сил между российскими и украинскими войсками. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко