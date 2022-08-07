https://ukraina.ru/20220807/1037383896.html

"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной

"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной - 07.08.2022 Украина.ру

"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной

Украина является полигоном для идеалогических, информационных, военных и политических испытаний Запада, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-08-07T19:15

2022-08-07T19:15

2022-08-07T19:15

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полигон

эксперимент

украина

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Он отметил, что "украинский опыт" будет востребован для Запада в будущем для госпереворотов и дестабилизации экономических систем разных стран.Эксперт объяснил, что киевские власти согласны на этот эксперимент ради собственной выгоды – огромные средства, которые выделяют США, Великобритания и ЕС, в большей степени "оседают" в карманах правящей элиты.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036925864.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, полигон, эксперимент, украина