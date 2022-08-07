"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной - 07.08.2022 Украина.ру
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"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной - 07.08.2022 Украина.ру
"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
Украина является полигоном для идеалогических, информационных, военных и политических испытаний Запада, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-08-07T19:15
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новости
полигон
эксперимент
украина
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Он отметил, что "украинский опыт" будет востребован для Запада в будущем для госпереворотов и дестабилизации экономических систем разных стран.Эксперт объяснил, что киевские власти согласны на этот эксперимент ради собственной выгоды – огромные средства, которые выделяют США, Великобритания и ЕС, в большей степени "оседают" в карманах правящей элиты.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, полигон, эксперимент, украина

"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной

19:15 07.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлексей Мухин
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Украина является полигоном для идеалогических, информационных, военных и политических испытаний Запада, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Можно сказать, это уникальный опыт. Правда, здесь Украина, часть украинского общества, истеблишмент, пошел навстречу этому эксперименту и добровольно согласился в нем участвовать.
Он отметил, что "украинский опыт" будет востребован для Запада в будущем для госпереворотов и дестабилизации экономических систем разных стран.
Эксперт объяснил, что киевские власти согласны на этот эксперимент ради собственной выгоды – огромные средства, которые выделяют США, Великобритания и ЕС, в большей степени "оседают" в карманах правящей элиты.
Полный текст интервью читайте здесь.
уничтожение HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 07:45
"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениямиАмериканские РСЗО HIMARS не спасут ВСУ и не изменят соотношение сил между российскими и украинскими войсками. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
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17:04В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
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