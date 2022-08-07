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Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным - 07.08.2022 Украина.ру
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-07T18:45
2022-08-07T18:45
2022-08-07T18:45
новости
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нэнси пелоси
сша
тайвань
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Американское правительство и демократическая партия в частности выиграли от визита Пелоси на Тайвань, хотя и сделали вид, будто ее никто не отправлял и это ее частная инициатива.По мнению Гаспаряна, торжественный прием, устроенный Пелоси, никак не выглядит так, будто бы это "частный визит".Кроме того, он отметил, что за последствия этой провокации кто-то должен брать ответственность, а президент США Джо Байден не хочет этого делать.Иронизируя над этим, Гаспарян напомнил, как накануне первая леди США Джилл Байден заявила, что президент болен ковидом из-за российской спецоперации на Украине.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037282911.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, нэнси пелоси, сша, тайвань
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Американское правительство и демократическая партия в частности выиграли от визита Пелоси на Тайвань, хотя и сделали вид, будто ее никто не отправлял и это ее частная инициатива.
Я думаю, что там была схема такая, что Байден как бы перекрестил – давай лети, птичка-ласточка, но последствия все ты возьмешь на себя. А это только и нужно.
По мнению Гаспаряна, торжественный прием, устроенный Пелоси, никак не выглядит так, будто бы это "частный визит".
Кроме того, он отметил, что за последствия этой провокации кто-то должен брать ответственность, а президент США Джо Байден не хочет этого делать.
Иронизируя над этим, Гаспарян напомнил, как накануне первая леди США Джилл Байден заявила, что президент болен ковидом из-за российской спецоперации на Украине.
Полный текст интервью читайте здесь
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