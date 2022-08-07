Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным - 07.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220807/1037383280.html
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным - 07.08.2022 Украина.ру
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-07T18:45
2022-08-07T18:45
новости
джо байден
нэнси пелоси
сша
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/42/1033904257_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a935faadc2b7e6a390f73f9829b802cf.jpg
Американское правительство и демократическая партия в частности выиграли от визита Пелоси на Тайвань, хотя и сделали вид, будто ее никто не отправлял и это ее частная инициатива.По мнению Гаспаряна, торжественный прием, устроенный Пелоси, никак не выглядит так, будто бы это "частный визит".Кроме того, он отметил, что за последствия этой провокации кто-то должен брать ответственность, а президент США Джо Байден не хочет этого делать.Иронизируя над этим, Гаспарян напомнил, как накануне первая леди США Джилл Байден заявила, что президент болен ковидом из-за российской спецоперации на Украине.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037282911.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/42/1033904257_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_60c994f778277bd38561988d98fcec72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, нэнси пелоси, сша, тайвань

Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным

18:45 07.08.2022
 
© president.gov.ua Ненси Пелоси
 Ненси Пелоси
© president.gov.ua
Читать в
Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Американское правительство и демократическая партия в частности выиграли от визита Пелоси на Тайвань, хотя и сделали вид, будто ее никто не отправлял и это ее частная инициатива.
Я думаю, что там была схема такая, что Байден как бы перекрестил – давай лети, птичка-ласточка, но последствия все ты возьмешь на себя. А это только и нужно.
По мнению Гаспаряна, торжественный прием, устроенный Пелоси, никак не выглядит так, будто бы это "частный визит".
Кроме того, он отметил, что за последствия этой провокации кто-то должен брать ответственность, а президент США Джо Байден не хочет этого делать.
Иронизируя над этим, Гаспарян напомнил, как накануне первая леди США Джилл Байден заявила, что президент болен ковидом из-за российской спецоперации на Украине.
Полный текст интервью читайте здесь.
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 12:02
"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньгиК кризису удержания мирового влияния США приводит безрассудное поведение американского президента Джо Байдена, который испытывает такую же зависимость к конфликтам, как алкоголик к бутылке. Такое мнение в статье для портала The American Conservative 4 августа выразил обозреватель Дуг Бэндоу
 
НовостиДжо БайденНэнси ПелосиСШАТайвань
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
18:08В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
18:00Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США
17:44Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского
17:04В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
16:38Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
16:18Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа
16:16В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео
16:01Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
15:40"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом
14:29Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
14:27В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ
Лента новостейМолния