https://ukraina.ru/20220807/1037383280.html

Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным

Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным - 07.08.2022 Украина.ру

Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-07T18:45

2022-08-07T18:45

2022-08-07T18:45

новости

джо байден

нэнси пелоси

сша

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/42/1033904257_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a935faadc2b7e6a390f73f9829b802cf.jpg

Американское правительство и демократическая партия в частности выиграли от визита Пелоси на Тайвань, хотя и сделали вид, будто ее никто не отправлял и это ее частная инициатива.По мнению Гаспаряна, торжественный прием, устроенный Пелоси, никак не выглядит так, будто бы это "частный визит".Кроме того, он отметил, что за последствия этой провокации кто-то должен брать ответственность, а президент США Джо Байден не хочет этого делать.Иронизируя над этим, Гаспарян напомнил, как накануне первая леди США Джилл Байден заявила, что президент болен ковидом из-за российской спецоперации на Украине.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037282911.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, нэнси пелоси, сша, тайвань