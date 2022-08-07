https://ukraina.ru/20220807/1037381811.html

Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - 07.08.2022 Украина.ру

Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слёте консервативных политических действий в Техасе. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN

2022-08-07T16:01

2022-08-07T16:01

2022-08-07T16:01

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дональд трамп

нэнси пелоси

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тайвань

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Трамп утверждал, что Пелоси "превращает в плохое всё, к чему прикасается".Он утверждал, что в годы его президентства нынешняя ситуация никогда бы не случилась.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.В ответ на визит Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.

https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, нэнси пелоси, китай, тайвань