Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - 07.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220807/1037381811.html
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - 07.08.2022 Украина.ру
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слёте консервативных политических действий в Техасе. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN
2022-08-07T16:01
2022-08-07T16:01
новости
дональд трамп
нэнси пелоси
китай
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1037381811.jpg?1659877272
Трамп утверждал, что Пелоси "превращает в плохое всё, к чему прикасается".Он утверждал, что в годы его президентства нынешняя ситуация никогда бы не случилась.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.В ответ на визит Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.
https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, нэнси пелоси, китай, тайвань

Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

16:01 07.08.2022
 
Читать в
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слёте консервативных политических действий в Техасе. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN
Трамп утверждал, что Пелоси "превращает в плохое всё, к чему прикасается".

"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им (Китаю – ред.) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают", — сказал экс-президент.

Он утверждал, что в годы его президентства нынешняя ситуация никогда бы не случилась.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:23
"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
В ответ на визит Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.
 
НовостиДональд ТрампНэнси ПелосиКитайТайвань
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
18:08В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
18:00Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США
17:44Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского
17:04В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
16:38Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
16:18Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа
16:16В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео
16:01Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
15:40"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом
14:29Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
14:27В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ
13:51Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"
13:51Альтернатива Крыму для россиян: море, солнце и мало людей. Азовское побережье ждёт гостей
13:09В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов
12:35"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
12:26Хроника событий на Украине на 12:00 7 августа
11:42Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану
11:42За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии
11:41Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана
Лента новостейМолния