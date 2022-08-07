https://ukraina.ru/20220807/1037381811.html
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - 07.08.2022 Украина.ру
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слёте консервативных политических действий в Техасе. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN
2022-08-07T16:01
2022-08-07T16:01
2022-08-07T16:01
новости
дональд трамп
нэнси пелоси
китай
тайвань
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Трамп утверждал, что Пелоси "превращает в плохое всё, к чему прикасается".Он утверждал, что в годы его президентства нынешняя ситуация никогда бы не случилась.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.В ответ на визит Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.
https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, нэнси пелоси, китай, тайвань
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слёте консервативных политических действий в Техасе. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN