https://ukraina.ru/20220807/1037381196.html

"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси

"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси - 07.08.2022 Украина.ру

"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси

СМИ и наблюдатели недооценили роль спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в американской политике, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-07T18:15

2022-08-07T18:15

2022-08-07T18:15

новости

нэнси пелоси

тайвань

демократы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/73/1027757321_0:58:1648:985_1920x0_80_0_0_3093aefcddfd59df4998b064fd685428.jpg

По мнению эксперта, Пелоси сейчас "куда ближе к реальности", чем президент США Джо Байден. Гаспарян допустил, что она имеет собственные президентские амбиции и может выдвинуть свою кандидатуру.Политолог отметил, никто в политике больше не "исполняет такие эстрадные номера", и провокация Пелоси с визитом на Тайвань – предвыборная акция демократов перед выборами.Он отметил, что Пелоси "бросила вызов коммунистической китайской деспотии", к чему постоянно призывали республиканцы, это была их риторика, а спикер Палаты представителей "перехватила" ее.Гаспарян также напомнил, что Пелоси – "специалист по Китаю" и 1989 году была во время протестов на площади Тяньаньмэнь, где раздавала листовки, как официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд – печенье на Майдане.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037326755.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нэнси пелоси, тайвань, демократы