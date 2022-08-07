https://ukraina.ru/20220807/1037381196.html
"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси - 07.08.2022 Украина.ру
"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
СМИ и наблюдатели недооценили роль спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в американской политике, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-07T18:15
2022-08-07T18:15
2022-08-07T18:15
новости
нэнси пелоси
тайвань
демократы
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По мнению эксперта, Пелоси сейчас "куда ближе к реальности", чем президент США Джо Байден. Гаспарян допустил, что она имеет собственные президентские амбиции и может выдвинуть свою кандидатуру.Политолог отметил, никто в политике больше не "исполняет такие эстрадные номера", и провокация Пелоси с визитом на Тайвань – предвыборная акция демократов перед выборами.Он отметил, что Пелоси "бросила вызов коммунистической китайской деспотии", к чему постоянно призывали республиканцы, это была их риторика, а спикер Палаты представителей "перехватила" ее.Гаспарян также напомнил, что Пелоси – "специалист по Китаю" и 1989 году была во время протестов на площади Тяньаньмэнь, где раздавала листовки, как официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд – печенье на Майдане.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037326755.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, нэнси пелоси, тайвань, демократы
"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
СМИ и наблюдатели недооценили роль спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в американской политике, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, Пелоси сейчас "куда ближе к реальности", чем президент США Джо Байден. Гаспарян допустил, что она имеет собственные президентские амбиции и может выдвинуть свою кандидатуру.
Политолог отметил, никто в политике больше не "исполняет такие эстрадные номера", и провокация Пелоси с визитом на Тайвань – предвыборная акция демократов перед выборами.
Поэтому Пелоси накачала сейчас рейтинг демократам. Другой вопрос, что к осени все ёкнется – это будет артель "напрасный труд", Но конкретно сейчас демократы на коне.
Он отметил, что Пелоси "бросила вызов коммунистической китайской деспотии", к чему постоянно призывали республиканцы, это была их риторика, а спикер Палаты представителей "перехватила" ее.
Гаспарян также напомнил, что Пелоси – "специалист по Китаю" и 1989 году была во время протестов на площади Тяньаньмэнь, где раздавала листовки, как официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд – печенье на Майдане.
Полный текст интервью читайте здесь
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