"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси - 07.08.2022 Украина.ру
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"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси - 07.08.2022 Украина.ру
"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
СМИ и наблюдатели недооценили роль спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в американской политике, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-07T18:15
2022-08-07T18:15
новости
нэнси пелоси
тайвань
демократы
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По мнению эксперта, Пелоси сейчас "куда ближе к реальности", чем президент США Джо Байден. Гаспарян допустил, что она имеет собственные президентские амбиции и может выдвинуть свою кандидатуру.Политолог отметил, никто в политике больше не "исполняет такие эстрадные номера", и провокация Пелоси с визитом на Тайвань – предвыборная акция демократов перед выборами.Он отметил, что Пелоси "бросила вызов коммунистической китайской деспотии", к чему постоянно призывали республиканцы, это была их риторика, а спикер Палаты представителей "перехватила" ее.Гаспарян также напомнил, что Пелоси – "специалист по Китаю" и 1989 году была во время протестов на площади Тяньаньмэнь, где раздавала листовки, как официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд – печенье на Майдане.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037326755.html
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новости, нэнси пелоси, тайвань, демократы

"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси

18:15 07.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СМИ и наблюдатели недооценили роль спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в американской политике, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, Пелоси сейчас "куда ближе к реальности", чем президент США Джо Байден. Гаспарян допустил, что она имеет собственные президентские амбиции и может выдвинуть свою кандидатуру.
Политолог отметил, никто в политике больше не "исполняет такие эстрадные номера", и провокация Пелоси с визитом на Тайвань – предвыборная акция демократов перед выборами.
Поэтому Пелоси накачала сейчас рейтинг демократам. Другой вопрос, что к осени все ёкнется – это будет артель "напрасный труд", Но конкретно сейчас демократы на коне.
Он отметил, что Пелоси "бросила вызов коммунистической китайской деспотии", к чему постоянно призывали республиканцы, это была их риторика, а спикер Палаты представителей "перехватила" ее.
Гаспарян также напомнил, что Пелоси – "специалист по Китаю" и 1989 году была во время протестов на площади Тяньаньмэнь, где раздавала листовки, как официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд – печенье на Майдане.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Нэнси Пелоси похоронила Тайвань
 
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