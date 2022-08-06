https://ukraina.ru/20220806/1037366522.html

Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны

Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны - 06.08.2022 Украина.ру

Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны

Правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что придерживается выводов своего недавнего доклада, в котором сообщила о том, что Украина нарушает законы ведения войны, и отказываться от них не намерена. Об этом ее представители заявили 6 августа журналистам.

2022-08-06T13:58

2022-08-06T13:58

2022-08-06T13:58

amnesty international

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По мнению правозащитников, Украина ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.Предствители организации подчеркнули, что считают принципиально важным реагировать беспристрастно и не отдавать предпочтение какой-либо из сторон конфликта.Кроме того, правозащитники сообщили, что еще 29 июля направили правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах.Напомним, организация опубликовала свой доклад 4 августа. Это вызвало крайне агрессивную реакцию со стороны украинских политических элит.

https://ukraina.ru/20220806/1037354216.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

amnesty international, украина, всу, новости, права человека