Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны - 06.08.2022 Украина.ру
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Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны
Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны - 06.08.2022 Украина.ру
Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны
Правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что придерживается выводов своего недавнего доклада, в котором сообщила о том, что Украина нарушает законы ведения войны, и отказываться от них не намерена. Об этом ее представители заявили 6 августа журналистам.
2022-08-06T13:58
2022-08-06T13:58
amnesty international
украина
всу
новости
права человека
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По мнению правозащитников, Украина ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.Предствители организации подчеркнули, что считают принципиально важным реагировать беспристрастно и не отдавать предпочтение какой-либо из сторон конфликта.Кроме того, правозащитники сообщили, что еще 29 июля направили правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах.Напомним, организация опубликовала свой доклад 4 августа. Это вызвало крайне агрессивную реакцию со стороны украинских политических элит.
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Новости
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amnesty international, украина, всу, новости, права человека

Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны

13:58 06.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
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Правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что придерживается выводов своего недавнего доклада, в котором сообщила о том, что Украина нарушает законы ведения войны, и отказываться от них не намерена. Об этом ее представители заявили 6 августа журналистам.
По мнению правозащитников, Украина ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.

Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах.

Amnesty International
Предствители организации подчеркнули, что считают принципиально важным реагировать беспристрастно и не отдавать предпочтение какой-либо из сторон конфликта.

Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека.

Amnesty International
Кроме того, правозащитники сообщили, что еще 29 июля направили правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах.
Мы сообщили правительству, что опубликуем наши выводы, и попросили их предоставить какой-либо ответ до 3 августа, но ответа не получили.
Amnesty International
Напомним, организация опубликовала свой доклад 4 августа. Это вызвало крайне агрессивную реакцию со стороны украинских политических элит.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
07:40
"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty InternationalЗаявление Amnesty International, в котором говорит о нарушении правил войны украинской армией, довольно неожиданный, но это весьма хорошая новость. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
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