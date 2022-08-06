Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что придерживается выводов своего недавнего доклада, в котором сообщила о том, что Украина нарушает законы ведения войны, и отказываться от них не намерена. Об этом ее представители заявили 6 августа журналистам.
По мнению правозащитников, Украина ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.
Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах.
Предствители организации подчеркнули, что считают принципиально важным реагировать беспристрастно и не отдавать предпочтение какой-либо из сторон конфликта.
Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека.
Кроме того, правозащитники сообщили, что еще 29 июля направили правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах.
Мы сообщили правительству, что опубликуем наши выводы, и попросили их предоставить какой-либо ответ до 3 августа, но ответа не получили.
Напомним, организация опубликовала свой доклад 4 августа. Это вызвало крайне агрессивную реакцию со стороны украинских политических элит.
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