https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html

Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International

Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International - 04.08.2022 Украина.ру

Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T15:18

2022-08-04T15:18

2022-08-04T15:18

эксклюзив

соцсети

amnesty international

украина

вооружение

правозащитники

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Украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, "в попытке отразить российское вторжение". К такому выводу пришла правозащитная организация Amnesty International.Это нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели. "Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права, - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар. - Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные". Как отреагировали эксперты и лидеры мнений – в обзоре соцсетей.Военкор Юрий Котенок увидел в докладе недовольство Запада киевской властью: "В Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного права.ВСУ нарушают международные нормы и военное право, размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан. "Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - говорится в докладе организации.Чтобы прийти к этим выводам, Amnesty International понадобилось полгода. За это время украинские неонацисты не просто подвергали мирное население риску, но и уничтожали людей, пытали, грабили, насиловали. Процесс продолжается.Amnesty International финансируются Госдепом США, Лондоном, ЕС, фондом "Открытое общество" Сороса - теми, кто поддерживает украинских неонацистов и курирует их преступления. Внезапное прозрение правозащитников вызывает вопрос – кого и когда будут сливать? Amnesty International привлекает внимание общественности к преступлениям ВСУ, когда даже плохие мысли о действиях Киева всех заставляют считать едва ли не преступлением".Журналист и политик Дмитрий Василец увязал появление доклада с внутривидовой борьбой в США: "Amnesty International обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет у жилых районов.Не прошло и пяти месяцев, вдруг очухались американские "правозащитники" и озвучили "тайну полишинеля".Видимо выборы все ближе, а будущий президент Америки Трамп четко дает понять, что "украинская авантюра" Байдена бесследно не пройдет. Скоро думаю и за прочие военные преступления Зеленского вспомнят, как мины-"лепестки" по жилым кварталам по его приказу разбрасывали, как людей насильно депортировал и прочее".Общественный деятель Татьяна Поп напомнила, что не только у Amnesty есть вопросы к Киеву по соблюдению международных норм:"Не верю ни в какие "прозрения" международных организаций, но и такие совпадения, если и бывают, то раз в сто лет:- В Красном кресте заявили, что не были гарантами безопасности украинских военнопленных с "Азовстали", то есть Зеленский тупо врал – это изначально был плен, без всяких "экстракшн" и без международных гарантий.- Генсек ООН заявил, что использование "Лепестков" против мирных жителей Донбасса неприемлемо, а также анонсировал спецмиссию ООН для расследования удара по Еленовке, где ВСУ долбанули HiMARS по бараку с "Азовом".- В Amnesty International наконец заметили, что ВСУ нарушают все принципы ведения войны – размещаются в социальных объектах, ведут бои из жилых районов, не эвакуируют людей из соседних зданий и вообще "подвергают опасности мирное население и разрушают гражданскую инфраструктуру".Учитывая, что у всех этих международных структур одни спонсоры с киевским режимом, не пора ли подвозить на Банковую коллекцию галстуков, пока есть время выбрать самый вкусный?"Политический блогер Андрей Дзиндзя считает, что украинские власти манипулируют информацией, именно поэтому международные организации готовят обличительные доклады: "Вчера вышел доклад Красного Креста по Еленовке. Я тоже считаю, что сейчас, особенно во время этой войны, Красный Крест проявил себя как абсолютно никчемная структура. Но в мире это до сих пор солидная авторитетная организация. И в том мире принято, если обвиняешь кого-либо в нарушении взятых на себя обязанностей, будь готов предъявить документы. Потому что голословные обвинения могут и добавлять внутренние рейтинги, но точно не добавят авторитета в мировом сообществе. Ну и возникают вопросы, кто и что именно гарантировал защитникам Мариуполя перед тем, как они сдались в плен?"

https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html

https://ukraina.ru/20220804/1037273066.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, соцсети, amnesty international, украина, вооружение, правозащитники