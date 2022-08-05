https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html

"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар

"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар - 05.08.2022 Украина.ру

"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T15:25

2022-08-05T15:25

2022-08-05T15:59

amnesty international

украина

россия

сво

права человека

эксклюзив

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Публикация доклада Amnesty International, в котором Украина обвиняется в нарушении правил и обычаев войны, не могла остаться без ответа. Слишком уж болезненно он бьёт по имиджу страны, которая подвергается «агрессии», а её народ — «геноциду». Ответ последовал сразу из многих «стволов», включая самого президента Владимира Зеленского.Президент заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию (хм… А чем ещё должна заниматься организация с таким названием?): «Если кто-то делает отчёт, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время игнорируется, то с этим нельзя мириться... Украина — жертва. А тот, кто сомневается в этом, пособник России — страны-террориста, и сам террорист и участник убийств».Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: «Отчёт искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это фальшивая "нейтральность", а не правдивость».Министр обороны Алексей Резников заявил, что любые попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.Заместитель министра обороны Анна Маляр: «Украина открыта к расследованиям, и мы их проводим», но международные организации должны прежде всего требовать остановить агрессию РФ. А вообще, Украина так делала, делает и делать будет: «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома».Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации ВСУ и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров: «Абсолютный приоритет для Вооружённых сил Украины — сохранить жизнь и здоровье каждого гражданина в условиях российской варварской агрессии. Поэтому мы последовательно принимаем все меры, чтобы помочь украинцам переместиться из зоны активных боевых действий в более безопасные районы».Алексей Арестович и вовсе заявил, что спецслужбы РФ могут руководить поведением некоторых международных организаций. Amnesty International он посоветовал не верить: «Эти оценки можете свернуть в трубочку. Это люди, которые предлагают кормить людоеда детьми, чтобы людоед не сильно обиделся. Идите на ..., простыми словами я могу сказать».К травле «правозащитников» присоединилась и посол Великобритании Мелинда Симмонс: «Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, — это российские ракеты, оружие и мародёрство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы».В общем, уважаемую международную организацию обвинили в том, что она работает на российскую разведку, оправдывает агрессию и т. п. В общем, срочно поставить на «Миротворец», а ещё лучше — объявить террористической организацией.Интересно, что по сути обвинения Amnesty International никто не опровергает. Более того, Маляр и Арестович, да и Симмонс тоже, в принципе, согласились с утверждениями, что украинские войска действительно размещают свои позиции в жилой застройке. Но это «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги», в смысле, если бы Россия не напала, они бы не стали так делать. Хотя «правозащитники» говорят о том, что украинская сторона допускает нарушения именно в ходе ведущихся боевых действий, и эти нарушения допускает именно она.Почему украинская сторона так возмущается, в общем-то, понятно. Мы ведь имеем дело с friendly fire («огонь по своим»), а это особенно обидно.Amnesty International — часть западной пропагандисткой машины, целью которой является эксплуатация «морального лидерства» Запада вообще и в сфере прав человека в особенности. Собственно, сами «права человека» в том виде, в котором они нам преподносятся, к правам конкретных людей прямого отношения не имеют — «плохие» страны не потому плохие, что нарушают права человека, а права человека нарушаются, потому что страны «плохие». Попытки осуждать Запад за двойные стандарты тут бессмысленны.Соответственно, украинское руководство обижается, сталкиваясь с критикой со стороны организации, которая по определению дружественная и должна критиковать только Россию и КНДР. Между тем тут есть несколько важных обстоятельств.Во-первых, подобным организациям необходимо заботиться о собственном реноме. Если они не будут замечать совсем уж явные нарушения со стороны и друзей тоже, то их будет считать просто пропагандистами. А они не просто пропагандисты — они сложные пропагандисты.Во-вторых, украинская элита ошибается, полагая, что она для Запада партнёры. Нет, они слуги, и подобными «наездами» им указывают их собственное место. Но если Порошенко воспринимал подобные инциденты спокойно (у него-то действительно были партнёрские отношения с Байденом, имевшие под собой твёрдую коррупционную почву), то для Зеленского, который воображает себя лидером цивилизованного мира, это действительно оскорбление.В-третьих, американцы пытаются медийно дистанцироваться от беспредела и беззакония, который творят украинцы. Достаточно вспомнить комментарий Пентагона относительно обстрела Еленовки — да, обстреляли нашей ракетой, но случайно ведь…В-четвёртых, нельзя не учитывать и внутриамериканский фактор подобного рода инцидентов. Тут даже не так важно, перед кем тут пытается выслужиться Amnesty International. Её информация одинаково выгодна обеим партиям: республиканцы могут утверждать, что под руководством демократов украинцы занимаются чёрт-те чем, а демократы — оправдываться: мы следим за этими… ну, в общем, достойными людьми, и принимаем меры. Деньги на существование «правозащитников» в конечном итоге дают и те, и другие.

https://ukraina.ru/20220804/1037295927.html

https://ukraina.ru/20180516/1020351016.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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amnesty international, украина, россия, сво, права человека, эксклюзив