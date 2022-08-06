https://ukraina.ru/20220806/1037354216.html

"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International

"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International - 06.08.2022 Украина.ру

"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International

Заявление Amnesty International, в котором говорит о нарушении правил войны украинской армией, довольно неожиданный, но это весьма хорошая новость. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-06T07:40

2022-08-06T07:40

2022-08-06T07:40

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Ранее, 4 августа, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.Эксперт отметил, что данная публикация стала для него неожиданной.Также Баранец подчеркнул, что в западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ.По его словам, в последнее время появился целый поток честных репортажей о том, что было в Буче и в Еленовке – впоследствии российская сторона сможет на них опереться.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html

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2022

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