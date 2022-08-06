"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International - 06.08.2022 Украина.ру
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"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International
"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International - 06.08.2022 Украина.ру
"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International
Заявление Amnesty International, в котором говорит о нарушении правил войны украинской армией, довольно неожиданный, но это весьма хорошая новость. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-06T07:40
2022-08-06T07:40
эксперт
военный эксперт
новости
amnesty international
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Ранее, 4 августа, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.Эксперт отметил, что данная публикация стала для него неожиданной.Также Баранец подчеркнул, что в западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ.По его словам, в последнее время появился целый поток честных репортажей о том, что было в Буче и в Еленовке – впоследствии российская сторона сможет на них опереться.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html
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Новости
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эксперт, военный эксперт, новости, amnesty international, буча

"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty International

07:40 06.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Читать в
Заявление Amnesty International, в котором говорит о нарушении правил войны украинской армией, довольно неожиданный, но это весьма хорошая новость. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее, 4 августа, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
Эксперт отметил, что данная публикация стала для него неожиданной.
Мне кажется, по мере развития ситуации западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать. Сквозь этот асфальт проступают робкие ростки правды.
Виктор Баранец
Военный эксперт
Также Баранец подчеркнул, что в западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ.
По его словам, в последнее время появился целый поток честных репортажей о том, что было в Буче и в Еленовке – впоследствии российская сторона сможет на них опереться.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:18
Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International
 
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