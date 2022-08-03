https://ukraina.ru/20220803/1037268339.html
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии - 03.08.2022 Украина.ру
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
В районе Песок действительно произошло обрушение оборонительных линий украинской армии. Они вынуждены оттуда отступать, неся огромные потери. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T19:00
2022-08-03T19:00
2022-08-03T19:27
новости
всу
донбасс
артиллерия
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия, но еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы, полагает специалист.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, а в перспективе это может привести к обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, артиллерия
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
19:00 03.08.2022 (обновлено: 19:27 03.08.2022)
В районе Песок действительно произошло обрушение оборонительных линий украинской армии. Они вынуждены оттуда отступать, неся огромные потери. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".
Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия, но еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы, полагает специалист.
"Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону. Сейчас это невозможно", - указал Анпилогов.
Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, а в перспективе это может привести к обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.