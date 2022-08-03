Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037268339.html
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии - 03.08.2022 Украина.ру
Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
В районе Песок действительно произошло обрушение оборонительных линий украинской армии. Они вынуждены оттуда отступать, неся огромные потери. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T19:00
2022-08-03T19:27
новости
всу
донбасс
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/39/1034053967_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6f30d4661151619b609ac2d8a6475843.jpg.webp
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия, но еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы, полагает специалист.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, а в перспективе это может привести к обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/39/1034053967_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_263f2b1961670a3309e5ee7709eac079.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донбасс, артиллерия

Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии

19:00 03.08.2022 (обновлено: 19:27 03.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
В районе Песок действительно произошло обрушение оборонительных линий украинской армии. Они вынуждены оттуда отступать, неся огромные потери. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".
Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия, но еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы, полагает специалист.
"Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону. Сейчас это невозможно", - указал Анпилогов.
Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, а в перспективе это может привести к обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУДонбассартиллерия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
19:00Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
18:59Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине
18:30Военный эксперт объяснил, с чем столкнулась Россия, когда стала чистить Соледар от ВСУ
18:24Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях
18:00"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
17:49Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
17:35Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича
17:33Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
17:30Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
17:21Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:16Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"
17:00Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
16:57Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
16:56Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
16:49Как, воюя за чужие интересы, можно лишиться своего государства: опыт Ногайской орды
16:47В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы
16:36Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
16:32Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
16:16Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
Лента новостейМолния