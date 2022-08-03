https://ukraina.ru/20220803/1037268339.html

Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии

Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии - 03.08.2022 Украина.ру

Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии

В районе Песок действительно произошло обрушение оборонительных линий украинской армии. Они вынуждены оттуда отступать, неся огромные потери. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T19:00

2022-08-03T19:00

2022-08-03T19:27

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия, но еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы, полагает специалист.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, а в перспективе это может привести к обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, артиллерия