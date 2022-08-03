https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?

Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса? - 03.08.2022 Украина.ру

Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?

Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T06:37

2022-08-03T06:37

2022-08-03T06:37

украина

днр

референдум

эвакуация

эксклюзив

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Эвакуация жителей ДНР и ЛНР была начата ещё до начала СВО и даже до признания независимости республик – 18 февраля. Украина же к вопросам эвакуации относилась безответственно, если не сказать больше. Даже когда эвакуация объявлялась, особых усилий для её организации не прилагалось, а украинские вооружённые формирования неоднократно открывали огонь по эвакуирующимся. Исключением была организация выезда с занятых российскими войсками территорий.И тут, вдруг, 2 августа началась эвакуация оставшееся под контролем Киева части Донецкой области. Вопросом озаботился сам Владимир Зеленский, который вечером 30 июля заявил, что "правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, всё организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем". Ещё ранее о необходимости эвакуации заявила вице-премьер Ирина Верещук – по её словам решение связано с разрушением сетей энерго- и газоснабжения, в результате чего своевременное начало отопительного сезона невозможно (формально он должен начаться через 2,5 месяца, фактически его уже несколько лет задерживают на срок до полутора месяцев даже в Киеве). Всего предполагается эвакуировать порядка 200 тыс. человек.В самой же области кампания по эвакуации идёт с первых чисел июля. Например, 7 июля глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко поручил эвакуировать как можно больше жителей области до 1 октября, поскольку "нынешний отопительный сезон в области будет крайне сложный, без газа. Мы рассчитываем, что на начало зимнего периода в Донецкой области останутся максимум 230 тыс. человек". Впрочем, в других заявлениях он уверял, что эвакуация позволит сократить количество жертв при обстрелах.Интересно, что в других регионах, на территории которых идут боевые действия, никакие меры по эвакуации не предпринимаются, хотя дела с отоплением там тоже не лучшие. Украинские СМИ публикуют сейчас листовки "Алгоритм действий гражданского населения во время освобождения Херсона" (удивительно, что на русском языке – а как же закон?), в который предлагается заранее подготовить укрытия и не покидать их во время уличных боёв, но эвакуироваться не предлагается. Правда, по сообщению МВД ДНР Украина вывозит документы из госорганов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города. Но населения это не касается.Украинское руководство уже неоднократно демонстрировало, что его не особенно интересует безопасность людей. Иначе бы ранее их не использовали как "живой щит", а эвакуировали бы во всех удобных случаях.Между тем, российские и республиканские войска, пусть и невысокими темпами, но продолжают наступление на оставшуюся под контролем Украины часть Донецкой области. Очевидно, что до конца года территория ДНР будет полностью освобождена и вопросами отопления будут заниматься уже другие инстанции (а Украина, по традиции, будет им мешать).Таким образом кампания по эвакуации связана с желанием украинского руководства насколько возможно сократить население ДНР в преддверии референдума о присоединении ДНР к России. Референдум, скорее всего, состоится в единый день голосования 11 сентября (пока точная дата не называется), что объясняет начало эвакуации аж в августе.Само по себе это особого значения не имеет – Украина никакие референдумы признавать не будет. Но наличие возможно большей донецкой диаспоры на территории Украины, будет дополнительным аргументом для Киева – можно будет заявить, что эти люди эвакуировались чтобы не принимать участие в референдуме (западные СМИ эту тему подхватят, а заявления Верещук и Кириленко забудут – свобода слова же…). И можно даже провести референдум среди беженцев об историческом единстве Донбасса и Украины (для надёжности результатов можно провести его среди жителей Львовской области – всё равно никто ничего не заметит).Так или иначе, когда украинская власть вдруг начинает беспокоиться о жизни и здоровье людей, сразу возникают нехорошие сомнения.

https://ukraina.ru/20220731/1037047452.html

https://ukraina.ru/20220802/1037093632.html

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украина, днр, референдум, эвакуация, эксклюзив