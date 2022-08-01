https://ukraina.ru/20220801/1037059237.html

Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе

Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе - 01.08.2022 Украина.ру

Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе

Бывший глава "Роснано", экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена — Барре"

2022-08-01T07:22

2022-08-01T07:22

2022-08-01T07:22

новости

чубайс

реанимация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102492/99/1024929950_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_0e5164a942518c069a17b31afdd24470.jpg

Первой о состоянии Чубайса сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову. Ведущая написала, что Чубайсу резко стало плохо, "начали отниматься руки и ноги", а также поделилась информацией о том, что комнату, где политику стало плохо, якобы обследовали люди в костюмах химзащиты. Кроме того, Собчак привела и слова самого Чубайса."Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное", - процитировала ведущая политика.К слову, произошло это не в России, по информации СМИ, в конце апреля политик вылетел из Турции в Европу и сейчас должен находиться в Италии.Синдроом Гийена — Барре — острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов сопровождающееся нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами в том числе и дыхательных мышц, отчего при плохом раскладе человек может погибнуть.В западных странах заболеваемость составляет порядка 0,89—1,89 случаев в год на 100 тысяч жителей. Риск заболевания возрастает примерно на 20 % с каждым десятилетием жизни: оно более вероятно у взрослых и пожилых. У мужчин встречается в 1,78 раз чаще, чем у женщин.

https://ukraina.ru/20220801/1037056704.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чубайс, реанимация