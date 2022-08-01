Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе - 01.08.2022 Украина.ру
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Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе
Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе - 01.08.2022 Украина.ру
Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе
Бывший глава "Роснано", экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена — Барре"
2022-08-01T07:22
2022-08-01T07:22
новости
чубайс
реанимация
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Первой о состоянии Чубайса сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову. Ведущая написала, что Чубайсу резко стало плохо, "начали отниматься руки и ноги", а также поделилась информацией о том, что комнату, где политику стало плохо, якобы обследовали люди в костюмах химзащиты. Кроме того, Собчак привела и слова самого Чубайса."Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное", - процитировала ведущая политика.К слову, произошло это не в России, по информации СМИ, в конце апреля политик вылетел из Турции в Европу и сейчас должен находиться в Италии.Синдроом Гийена — Барре — острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов сопровождающееся нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами в том числе и дыхательных мышц, отчего при плохом раскладе человек может погибнуть.В западных странах заболеваемость составляет порядка 0,89—1,89 случаев в год на 100 тысяч жителей. Риск заболевания возрастает примерно на 20 % с каждым десятилетием жизни: оно более вероятно у взрослых и пожилых. У мужчин встречается в 1,78 раз чаще, чем у женщин.
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новости, чубайс, реанимация

Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе

07:22 01.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Бывший глава "Роснано", экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена — Барре"
Первой о состоянии Чубайса сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову. Ведущая написала, что Чубайсу резко стало плохо, "начали отниматься руки и ноги", а также поделилась информацией о том, что комнату, где политику стало плохо, якобы обследовали люди в костюмах химзащиты. Кроме того, Собчак привела и слова самого Чубайса.
"Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное", - процитировала ведущая политика.
К слову, произошло это не в России, по информации СМИ, в конце апреля политик вылетел из Турции в Европу и сейчас должен находиться в Италии.
Синдроом Гийена — Барре — острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов сопровождающееся нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами в том числе и дыхательных мышц, отчего при плохом раскладе человек может погибнуть.
В западных странах заболеваемость составляет порядка 0,89—1,89 случаев в год на 100 тысяч жителей. Риск заболевания возрастает примерно на 20 % с каждым десятилетием жизни: оно более вероятно у взрослых и пожилых. У мужчин встречается в 1,78 раз чаще, чем у женщин.
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